На погашение долгов коммунальщиков Бердска дал 166 млн рублей областной бюджет: Этих денег не хватит

Мэр Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о предоставлении субсидии из бюджета города муниципальному Комбинату бытовых услуг. Свыше 166 млн рублей предназначены для погашения кредиторской задолженности предприятия.
Делается это ради функционирования систем жизнеобеспечения в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» региональной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». Кроме того, существует соглашение о предоставлении из областного бюджета Бердску субсидии целенаправленно для КБУ. Дополнительное соглашение на эту тему было заключено между бердской мэрией и региональным минЖКХ и энергетики 26 июля 2021 года.
- Предоставить субсидию муниципальному унитарному предприятию «Комбинат бытовых услуг» на погашение кредиторской задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе за услуги по транспортировке газа, водоснабжения и водоотведения в соответствии с соглашением, в сумме 166 184 040 рублей, - говорится в постановлении главы города.
Из этой суммы лишь 1,6 млн — деньги бердского бюджета, остальные выделила область.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», региональное правительство ежегодно предоставляет субсидию муниципальным коммунальным предприятиям, в том числе, чтобы минимизировать убытки и штрафные санкции. Ведь тарифы на коммунальные услуги устанавливает областной департамент. Они хоть и основаны на расчетах коммунальщиков, но не покрывают всех затрат. Поэтому департамент по тарифам делает дополнительные расчеты, а правительство оказывает финансовую помощь муниципалитетом накануне нового отопительного сезона.
По словам директора КБУ Анатолия Пронюшкина, выделенных денег, конечно, не хватит, чтобы рассчитаться со всеми долгами, но средства уже распределили между поставщиками ресурсов.
- Деньги предназначены для обеспечения деятельности предприятий ЖКХ. Из 140 млн рублей, что мы должны частной котельной ТГК-1, отдадим 50 млн; 180 млн должны за газ — отдадим 94; из 85 млн новосибирскому «Горводоканалу» сейчас заплатим 10 млн; 26 млн должны «Новосибирскэнергосбыту» - заплатим 12 млн рублей, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 19 августа Пронюшкин.
Он уже оповестил своих партнеров о том, сколько денег сможет вернуть.
Долги начали копиться, по его оценке, с момента создания Комбината бытовых услуг в начале 2010-х годов. В 2014-м задолженность резко поползла вверх.
- Все платили, все старались, просто не хватает средств, - констатировал Анатолий Пронюшкин, имея в виду работу своих предшественников на посту директора КБУ.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", только за июль бердчане не заплатили Комбинату 13 млн рублей за использованные услуги.
Об экономике главного ресурсоснабжающего предприятия Бердска читайте в ближайшее время.