На погашение долгов коммунальщиков Бердска дал 166 млн рублей областной бюджет: Этих денег не хватит
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На погашение долгов коммунальщиков Бердска дал 166 млн рублей областной бюджет: Этих денег не хватит

12:17:068/19/2021,Анастасия СолодковаФото: Яндекса
0

Сумма в 2,5 раза меньше, чем фактическая задолженность за транспортировку газа и стоков, поставленное тепло частной котельной ТГК-1. Но деньги распределили между всеми поставщиками.

Муниципальная газовая котельная "Вега" одна из трех крупнейших в Бердске

Мэр Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о предоставлении субсидии из бюджета города муниципальному Комбинату бытовых услуг. Свыше 166 млн рублей предназначены для погашения кредиторской задолженности предприятия.

Делается это ради функционирования систем жизнеобеспечения в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» региональной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». Кроме того, существует соглашение о предоставлении из областного бюджета Бердску субсидии целенаправленно для КБУ. Дополнительное соглашение на эту тему было заключено между бердской мэрией и региональным минЖКХ и энергетики 26 июля 2021 года.

- Предоставить субсидию муниципальному унитарному предприятию «Комбинат бытовых услуг» на погашение кредиторской задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе за услуги по транспортировке газа, водоснабжения и водоотведения в соответствии с соглашением, в сумме 166 184 040 рублей, - говорится в постановлении главы города.

Из этой суммы лишь 1,6 млн — деньги бердского бюджета, остальные выделила область.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», региональное правительство ежегодно предоставляет субсидию муниципальным коммунальным предприятиям, в том числе, чтобы минимизировать убытки и штрафные санкции. Ведь тарифы на коммунальные услуги устанавливает областной департамент. Они хоть и основаны на расчетах коммунальщиков, но не покрывают всех затрат. Поэтому департамент по тарифам делает дополнительные расчеты, а правительство оказывает финансовую помощь муниципалитетом накануне нового отопительного сезона.

По словам директора КБУ Анатолия Пронюшкина, выделенных денег, конечно, не хватит, чтобы рассчитаться со всеми долгами, но средства уже распределили между поставщиками ресурсов.
- Деньги предназначены для обеспечения деятельности предприятий ЖКХ. Из 140 млн рублей, что мы должны частной котельной ТГК-1, отдадим 50 млн; 180 млн должны за газ — отдадим 94; из 85 млн новосибирскому «Горводоканалу» сейчас заплатим 10 млн; 26 млн должны «Новосибирскэнергосбыту» - заплатим 12 млн рублей, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 19 августа Пронюшкин.

Он уже оповестил своих партнеров о том, сколько денег сможет вернуть.

Долги начали копиться, по его оценке, с момента создания Комбината бытовых услуг в начале 2010-х годов. В 2014-м задолженность резко поползла вверх.
- Все платили, все старались, просто не хватает средств, - констатировал Анатолий Пронюшкин, имея в виду работу своих предшественников на посту директора КБУ.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", только за июль бердчане не заплатили Комбинату 13 млн рублей за использованные услуги.

Об экономике главного ресурсоснабжающего предприятия Бердска читайте в ближайшее время.

Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Солнечный» сын Эвелины Бледанс: сегодня его не узнать
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Фото Асмус с "изувеченным" лицом взволновало Сеть
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Что ждет женщин Афганистана: обещание талибов
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
тарифыкоммунальные услугизадолженностьпоставщикКБУ БердскаАнатолий Пронюшкин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

ЖКХ может быть безубыточным?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Самая молодая женщина-политик в Афганистане боится выходить на улицу
11:59:10 8/19/2021
Самая молодая женщина-политик в Афганистане боится выходить на улицу
БердскГорячую воду отключат во всем Бердске на пять дней с 24 августа 2021: Возмущения мэра не помогли
11:47:52 8/19/2021
Горячую воду отключат во всем Бердске на пять дней с 24 августа 2021: Возмущения мэра не помогли
Тела двух туристов, сорвавшихся с вулкана, нашли спасатели на Камчатке
11:33:21 8/19/2021
Тела двух туристов, сорвавшихся с вулкана, нашли спасатели на Камчатке
Какую прививку от коронавируса ставить беременным?
11:31:43 8/19/2021
Какую прививку от коронавируса ставить беременным?
Может ли вакцинированный заразить в первые дни коронавирусом окружающих?
11:30:00 8/19/2021
Может ли вакцинированный заразить в первые дни коронавирусом окружающих?
Тело футболиста сборной Афганистана нашли зажатым в шасси транспортного самолета США
11:29:42 8/19/2021
Тело футболиста сборной Афганистана нашли зажатым в шасси транспортного самолета США
Как лечить бессимптомный коронавирус?
11:27:07 8/19/2021
Как лечить бессимптомный коронавирус?
19 августа – Преображение Господне: что запрещено делать в Великий праздник и что обязательно сделать
11:20:41 8/19/2021
19 августа – Преображение Господне: что запрещено делать в Великий праздник и что обязательно сделать
Депутат зачитал песни Моргенштерна и попал на видео
11:16:39 8/19/2021
Депутат зачитал песни Моргенштерна и попал на видео
БердскПозитивная новость: После ливня в Бердске не затопило ул. Космическую у ТЦ "Орбита"
11:07:44 8/19/2021
Позитивная новость: После ливня в Бердске не затопило ул. Космическую у ТЦ "Орбита"