Областной суд отказал кандидатам в горсовет Бердска в восстановлении регистрации на выборы 2021 из-за экстремизма

Суд отказал в удовлетворении исков независимых кандидатов в горсовет Бердска Кирилла Левченко, Ольги Нечаевой и Сергея Косова к избиркому. Им отказали в регистрации на выборах на основании письма Минюста об их причастности к экстремистским организациям. Апелляционная инстанция отказала им в жалобах и признала решение суда первой инстанции законным.
Напомним, окружные избирательные комиссии Бердска лишили кандидатов регистрации на основании писем регионального управления Минюста РФ об их причастности к структурам политика Алексея Навального, которые были признаны судом экстремистскими.
- С моей стороны был новый аргумент. В первой инстанции из письма МВД Минюсту я узнал, что получал зарплату из ФБК*(запрещена в РФ и является иноагентом), были написаны даты и суммы. Но я не получал от них деньги. Взял документы в банке и показал, что получал в эти дни деньги от другой организации, которая учреждена в Новосибирской области. Представитель <ответчика> избиркома же просто согласился с решением суда первой инстанции, — рассказал Левченко Тайге.инфо.
Лишенные регистрации кандидаты сообщили, что намерены обжаловать постановление Новосибирского областного суда.
Выборы депутатов в горсовет Бердска пройдут 17−19 сентября 2021 года.