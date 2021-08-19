Областной суд отказал кандидатам в горсовет Бердска в восстановлении регистрации на выборы 2021 из-за экстремизма
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Областной суд отказал кандидатам в горсовет Бердска в восстановлении регистрации на выборы 2021 из-за экстремизма

5:14:508/19/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Их считают причастными к структурам политика Алексея Навального, которые были признаны судом экстремистскими.

В регистрации суд отказал
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Суд отказал в удовлетворении исков независимых кандидатов в горсовет Бердска Кирилла Левченко, Ольги Нечаевой и Сергея Косова к избиркому. Им отказали в регистрации на выборах на основании письма Минюста об их причастности к экстремистским организациям. Апелляционная инстанция отказала им в жалобах и признала решение суда первой инстанции законным.

Напомним, окружные избирательные комиссии Бердска лишили кандидатов регистрации на основании писем регионального управления Минюста РФ об их причастности к структурам политика Алексея Навального, которые были признаны судом экстремистскими.

- С моей стороны был новый аргумент. В первой инстанции из письма МВД Минюсту я узнал, что получал зарплату из ФБК*(запрещена в РФ и является иноагентом), были написаны даты и суммы. Но я не получал от них деньги. Взял документы в банке и показал, что получал в эти дни деньги от другой организации, которая учреждена в Новосибирской области. Представитель <ответчика> избиркома же просто согласился с решением суда первой инстанции, — рассказал Левченко Тайге.инфо.

Лишенные регистрации кандидаты сообщили, что намерены обжаловать постановление Новосибирского областного суда.

Выборы депутатов в горсовет Бердска пройдут 17−19 сентября 2021 года.

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