Станет ли телеведущая Татьяна Лазарева наблюдателем на выборах в Бердска, ответили в ТИК
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Станет ли телеведущая Татьяна Лазарева наблюдателем на выборах в Бердска, ответили в ТИК

12:15:549/7/2021,Дарья КостинаФото: Скрин с видео
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Ранее в интервью журналистам Лазарева говорила, что скорее всего наблюдателем она будет работать в родной Новосибирской области.

Пока нет информации, что телеведущая будет наблюдателем на выборах в Бердске
Пока нет информации, что телеведущая будет наблюдателем на выборах в Бердске
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Председатель избиркома Бердска Наталья Фокина прокомментировала заявление телеведущей Татьяны Лазаревой о желании быть наблюдателем на выборах в Госдуму, которые состоятся 19 сентября. Как рассказала Наталья Фокина в беседе с журналистом «Курьер. Среда. Бердск» 7 сентября, пока нет информации, что телеведущая будет наблюдателем на выборах в Бердске, все списки избирком получит 13 сентября.

— Все списки будут 13 сентября у нас. Если честно, не слышала, что Татьяна Лазарева говорила о своём желании быть наблюдателем на выборах. Такое в моей практике будет впервые.

Ранее в интервью журналистам Лазарева говорила, что скорее всего наблюдателем она будет работать в родной Новосибирской области.

— Там сейчас очень интересная история происходит в городе Бердске, недалеко от моего родного академгородка. Там будут выборы не только в Государственную думу, но и в городской совет. Там много баллотируется молодых активных людей, порядка восьми человек, — отметила телеведущая.

В свою очередь председатель избиркома Бердска рассказала журналистам «Курьер. Среда. Бердск» 7 сентября о некоторых изменениях в законе, касающегося выборов на местном уровне.

— Внесли некоторые изменения в закон. Если простым языком, то наблюдателем может быть гражданин, который проживает в этом регионе, где он идёт работать наблюдателем. Проще говоря - имеет прописку. В нашем случае в Новосибирской области, — рассказала председатель избиркома Бердска.

Напомним, выборы в Госдуму и горсовет Бердска пройдут 19 сентября.

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