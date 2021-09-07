Станет ли телеведущая Татьяна Лазарева наблюдателем на выборах в Бердска, ответили в ТИК

Председатель избиркома Бердска Наталья Фокина прокомментировала заявление телеведущей Татьяны Лазаревой о желании быть наблюдателем на выборах в Госдуму, которые состоятся 19 сентября. Как рассказала Наталья Фокина в беседе с журналистом «Курьер. Среда. Бердск» 7 сентября, пока нет информации, что телеведущая будет наблюдателем на выборах в Бердске, все списки избирком получит 13 сентября.
— Все списки будут 13 сентября у нас. Если честно, не слышала, что Татьяна Лазарева говорила о своём желании быть наблюдателем на выборах. Такое в моей практике будет впервые.
Ранее в интервью журналистам Лазарева говорила, что скорее всего наблюдателем она будет работать в родной Новосибирской области.
— Там сейчас очень интересная история происходит в городе Бердске, недалеко от моего родного академгородка. Там будут выборы не только в Государственную думу, но и в городской совет. Там много баллотируется молодых активных людей, порядка восьми человек, — отметила телеведущая.
В свою очередь председатель избиркома Бердска рассказала журналистам «Курьер. Среда. Бердск» 7 сентября о некоторых изменениях в законе, касающегося выборов на местном уровне.
— Внесли некоторые изменения в закон. Если простым языком, то наблюдателем может быть гражданин, который проживает в этом регионе, где он идёт работать наблюдателем. Проще говоря - имеет прописку. В нашем случае в Новосибирской области, — рассказала председатель избиркома Бердска.
Напомним, выборы в Госдуму и горсовет Бердска пройдут 19 сентября.