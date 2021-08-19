Похожего на сбежавшего из ИВС арестанта Мавриди увидели в Подольске

Александр Мавриди, которого разыскивают после совершения побега из ИВС Истры, может находится в Подольске. Об этом стадо известно от очевидица, заявившего в полицию о подозрительно похожем на сбежавшего преступника человеке.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ночь на 6 августа из ИВС Истры сбежали пять заключенных. Побег удалось совершить, когда сотрудники изолятора отключили камеры и легли спать. По данным следствия, дверь в камеру была открыта при помощи гаечного ключа, который мог попасть к заключенным от адвоката.
Двух первых сбежавших нашли вскоре на квартире в Подмосковье, третий пришел сам, четвертого обнаружили 18 августа в одном из населенных пунктов Новгородской области.
За информацию об Александре Мавриди, которого обвиняют в смерти "колбасного короля" и похищении адвоката, объявлено вознаграждение в 1 миллион рублей. В подольский отдел полиции обратилась местная жительница, которая заметила мужчину, похожего на разыскиваемого, в настоящее время идет проверка информации, пишет РЕН ТВ.