Похожего на сбежавшего из ИВС арестанта Мавриди увидели в Подольске
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Похожего на сбежавшего из ИВС арестанта Мавриди увидели в Подольске

5:57:438/19/2021Фото: twitter.com/BossBrysaev
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Четырех из пяти беглецов из изолятора в Истре уже вернули за решетку. Обвиняемый в убийстве "колбасного короля" все еще на свободе.

Преступник, сбежавший из истринского ИВС, может быть в Подольске

Александр Мавриди, которого разыскивают после совершения побега из ИВС Истры, может находится в Подольске. Об этом стадо известно от очевидица, заявившего в полицию о подозрительно похожем на сбежавшего преступника человеке.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ночь на 6 августа из ИВС Истры сбежали пять заключенных. Побег удалось совершить, когда сотрудники изолятора отключили камеры и легли спать. По данным следствия, дверь в камеру была открыта при помощи гаечного ключа, который мог попасть к заключенным от адвоката.

Двух первых сбежавших нашли вскоре на квартире в Подмосковье, третий пришел сам, четвертого обнаружили 18 августа в одном из населенных пунктов Новгородской области.

За информацию об Александре Мавриди, которого обвиняют в смерти "колбасного короля" и похищении адвоката, объявлено вознаграждение в 1 миллион рублей. В подольский отдел полиции обратилась местная жительница, которая заметила мужчину, похожего на разыскиваемого, в настоящее время идет проверка информации, пишет РЕН ТВ.

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