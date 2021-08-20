Миронов: Пенсионеров стало меньше, а дефицит бюджета ПФР только вырос

Повышение пенсионного возраста не помогло властям «сэкономить» на стариках и добило пенсионную систему, заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-службе политика. Так он прокомментировал ежегодный доклад Счетной палаты о бюджете Пенсионного фонда России.
По данным аудиторов, в 2020 году получателей пенсии по старости было на полмиллиона человек меньше, чем в 2019, при этом расходы ПФР только выросли. Рост расходов превысил триллион рублей или 12,8%, а страховые взносы граждан.
«Пенсионеров стало меньше, но помогло ли это сэкономить бюджет ПФР? Нет, дефицит фонда только вырос. И дело здесь не в индексации пенсии неработающим пенсионерам и не в ковидных выплатах. Кривая и неэффективная пенсионная система, построенная по итогам реформы 2002 года, не может обеспечить стабильное пополнение ПФР. Дефицит будет только расти, и уменьшение числа пенсионеров никак не поможет его преодолеть», – высказался Миронов.
По его словам есть три причины:
«Повышение пенсионного возраста было ошибкой, так как оно стало самым серьезным ударом по доверию как пенсионной системе, так и власти в целом. Пенсия была одним из главных мотивов платить и получать белые зарплаты. Сейчас этого мотива нет, экономика уходит в теневой сектор, из-за чего страдает не только ПФР, но и фонды ОМС, социального страхования, а также региональные бюджеты, которые в основном формируются за счёт НДФЛ. Эти потери невосполнимы», – объяснил Миронов.
Вторая причина связана с несправедливой регрессивной шкалой взносов в ПФР: с доходов выше 1,5 млн рублей в год в пенсионную систему уходят всего 10% вместо 22%. Таким образом, богатые платят социальных налогов вдвое меньше, чем бедные, отметил депутат.
«Наконец, третья проблема – это нищенские зарплаты, из-за которых невозможно сформировать нормальную пенсию. Две трети работников пенсионного возраста получают не больше 20 тысяч рублей в месяц. Каждый десятый работник в России получает не больше 15 тысяч рублей в месяц, половина работников – не больше 30 тысяч рублей. Надо радикально поднимать зарплаты и доходы граждан, повышать МРОТ до 50-60 тысяч рублей, вводить отраслевые стандарты оплаты труда, организовать массовое повышение квалификации. Без эффективного и справедливого рынка труда не будет работать и пенсионная система», – заключил лидер партии.