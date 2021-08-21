Пенсионеров стали чаще брать на работу компании Новосибирска: Стареет рабочая сила
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Пенсионеров стали чаще брать на работу компании Новосибирска: Стареет рабочая сила

6:12:008/21/2021Фото: pixabay.com
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Не готовы трудоустраивать сотрудников пенсионного возраста 28% предприятий и организаций: «У нас постоянные контакты с клиентами. Высокий риск заражения коронавирусом».

Только 4 из 10 работодателей Новосибирска принимают на работу соискателей пенсионного возраста на общих основаниях

Компаний, готовых рассматривать кандидатов пенсионного возраста наравне с более молодыми соискателями, пока только 42%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов РФ.

Вследствие демографических процессов и отъезда значительной части трудовых мигрантов российский рынок труда столкнулся с естественным старением рабочей силы, отмечается в исследовании.

В Новосибирске компаний, рассматривающих соискателей пенсионного возраста на общих основаниях, стало немного больше: 42% сегодня против 38% в 2019 году.

«В связи с отсутствием молодых специалистов», — аргументируют представители работодателей.

Еще 3 из 10 компаний соискателей пенсионного возраста рассматривают в порядке исключения, руководствуясь их уровнем квалификации и состоянием здоровья: «Если у человека силы позволяют работать».

Не готовы брать на работу сотрудников пенсионного возраста 28% предприятий и организаций: «У нас постоянные контакты с клиентами. Высокий риск заражения коронавирусом».

В Новосибирске на общих основаниях соискателей-пенсионеров чаще всего принимает крупный бизнес (48% против 40% в малых компаниях). Среди компаний различных отраслей наиболее лояльны к кандидатам пенсионного возраста в сфере транспорта и логистики (45%), строительства (44%) и производства (43%).

Опрос проводился 10—16 августа 2021 года.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители организаций и предприятий, ответственные за подбор персонала.

Размер выборки: 1000 респондентов.

Вопрос: "Принимаете ли вы на работу людей пенсионного возраста".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", повышение пенсионного возраста было ошибкой, так как оно стало самым серьезным ударом по доверию как пенсионной системе, так и власти в целом, заявил лидер партии "Справедливая Россия-За правду" Сергей Миронов. По его словам, пенсионеров стало меньше, а дефицит бюджета ПФР только вырос.

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