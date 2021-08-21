Санкции против семи сотрудников ФСБ из-за Навального ввел Лондон
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Санкции против семи сотрудников ФСБ из-за Навального ввел Лондон

11:55:548/21/2021Фото: Pxfuel
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Их считают причастными к отравлению Алексея Навального в августе 2020 года в Томске.

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В Великобритании опубликовали список лиц, против которых в Лондоне ввели санкции. Данных сотрудников ФСБ считают причастными к отравлению Алексея Навального, произошедшего год назад в Томске.

В пятницу был выпущен расширенный санкционный список МИД Соединенного королевства. В отношении перечисленных ниже граждан России введены ограничения, которые подразумевают заморозку их средств, находящихся на иностранных счетах, и отказ во въезде в страну.

В данном перечне российских граждан фигурируют начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ Алексей Седов, директор Института криминалистики ФСБ РФ Кирилл Васильев, сотрудник Института криминалистики ФСБ РФ Станислав Макшаков, начальник Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов, сотрудники ФСБ Алексей Александров (также известный, по информации британской стороны, под фамилией Фролов), Иван Осипов (Спиридонов) и Владимир Паняев.

20 августа, в день, который год назад стал своеобразным новым отсчетом в жизни российского оппозиционного политика, в Лондоне выпустили данный документ, который сопровождается комментариями о причастности каждого, кто по мнению британских специалистов, имел отношение к отравлению.

- Доказательства, включая записи телефонных разговоров и поездки, позволяют предположить, что Алексей Александров был одним из оперативников, причастных к использованию химического оружия в попытке убийства лидера российской оппозиции Алексея Навального во время его визита в Сибирь в августе 2020 года, — сообщается в документе.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", тему Навального затронули на переговорах Путин и Меркель 20 августа в Кремле. Канцлер ФРГ потребовала освободить оппозиционера. Президент России заявил, что "фигурант" сидит не за политику, а за криминальные деяния.

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