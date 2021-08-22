Hyundai Getz протаранил столб на аварийном перекрестке в Бердске: В ДТП снесли дорожный знак
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Hyundai Getz протаранил столб на аварийном перекрестке в Бердске: В ДТП снесли дорожный знак

2:11:448/22/2021Фото: Владимира, Курьер. Среда. Бердск
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Второй участник аварии - внедорожник - быстро уехал. Остались только осколки его разбитой фары возле рухнувшего знака "Пешеходный переход". Фото с места ДТП.

Автомобиль получил серьезные повреждения

-И снова авария. Как всегда, на этом перекрестке. Интересно, когда до власти дойдет поставить здесь светофор. Постоянно аварии на этом месте. С 1 сентября в школу пойдут дети, - беспокоится Владимир, приславший "Курьер. Среда. Бердск" фото ДТП. Оно произошло днем 22 августа на пересечении улиц Суворова и К. Маркса.

Одна иномарка врезалась в бетонный столб, вторая - снесла дорожный знак "Пешеходный переход".

Hyundai Getz с разбитой задней частью, которой он наехал на опору уличного освещения, продолжает стоять на месте ДТП. Второй участник аварии - внедорожник, видимо, уже уехал. Остались только осколки его разбитой фары. Судя по всему, пострадавших среди людей нет.

Разобраться в аварии, установить, кто виноват, предстоит сотрудникам ГИБДД или аварийному комиссару.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на этой неделе примерно на том же месте произошло ДТП. Место на дороге не поделили иномарка и "Нива". Может, здесь действительно нужен светофор...

Второй участник ДТП еще на месте

Авария на перекрестке

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