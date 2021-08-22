Hyundai Getz протаранил столб на аварийном перекрестке в Бердске: В ДТП снесли дорожный знак

-И снова авария. Как всегда, на этом перекрестке. Интересно, когда до власти дойдет поставить здесь светофор. Постоянно аварии на этом месте. С 1 сентября в школу пойдут дети, - беспокоится Владимир, приславший "Курьер. Среда. Бердск" фото ДТП. Оно произошло днем 22 августа на пересечении улиц Суворова и К. Маркса.
Одна иномарка врезалась в бетонный столб, вторая - снесла дорожный знак "Пешеходный переход".
Hyundai Getz с разбитой задней частью, которой он наехал на опору уличного освещения, продолжает стоять на месте ДТП. Второй участник аварии - внедорожник, видимо, уже уехал. Остались только осколки его разбитой фары. Судя по всему, пострадавших среди людей нет.
Разобраться в аварии, установить, кто виноват, предстоит сотрудникам ГИБДД или аварийному комиссару.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на этой неделе примерно на том же месте произошло ДТП. Место на дороге не поделили иномарка и "Нива". Может, здесь действительно нужен светофор...