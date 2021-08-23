Мертвого мужчину нашли на путях вокзала Бердска

В ночь на 23 августа на железнодорожной станции Бердск Новосибирского отделения Западно-Сибирской железной дороги найдено тело мужчины. Известно, что на месте трагедии работали медики скорой помощи. Подробности в ближайшее время.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о гибели мужчины на перегоне станций Искитим - Бердск вечером 19 августа. Уточняется, что машинист электропоезда увидел человека, находящегося в опасной близости от железнодорожного полотна. Подав сигнал повышенной громкости, работник железной дороги применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось.