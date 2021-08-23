Мертвого мужчину нашли на путях вокзала Бердска
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Мертвого мужчину нашли на путях вокзала Бердска

11:24:478/23/2021,Валерия НипомнящаяФото: Курьер. Среда. Бердск
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Это произошло в ночь на 23 августа.

Личность погибшего пока неизвестна

В ночь на 23 августа на железнодорожной станции Бердск Новосибирского отделения Западно-Сибирской железной дороги найдено тело мужчины. Известно, что на месте трагедии работали медики скорой помощи. Подробности в ближайшее время.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о гибели мужчины на перегоне станций Искитим - Бердск вечером 19 августа. Уточняется, что машинист электропоезда увидел человека, находящегося в опасной близости от железнодорожного полотна. Подав сигнал повышенной громкости, работник железной дороги применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось.

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