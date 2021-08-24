"Угнанный" украинский самолет откупили богатые афганцы для побега из страны

Бизнесмены из Афганистана, которые стараются покинуть страну с семьями, могли заплатить за самолет, о котором сказали, что его угнали.
Об этом стало известно из сообщения на «Страна.ua», со ссылкой на источники в авиации. Собеседник издания рассказал, что на борту украинского лайнера находились «богатые шииты-хазарейцы», который рассчитались валютой, золотом и драгоценными камнями.
В издании также рассказали, что большая часть беженцев из Афганистана покупают места в украинских самолетах за огромные деньги.
Ранее в СМИ появилась информация о «захвате» самолета, принадлежащего Украине, в Кабуле. Позже это сообщение было опровергнуто в МИД страны, в котором отметили, что все самолеты, вылетевшие из страны, благополучно вернулись на родину.
В Афганистане к власти пришли талибы, которые захватили Кабул к 15 августа, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Президент Ашраф Гани покинул страну и находится в Арабских Эмиратах. Единственная провинция из 24 — Панджшар - отказалась подчиниться террористическому движению «Талибан»*, силы сопротивления возглавляет вице-премьер Амрулла Салех, который объявил себя главой государства.
Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России