"Угнанный" украинский самолет откупили богатые афганцы для побега из страны
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"Угнанный" украинский самолет откупили богатые афганцы для побега из страны

9:52:218/24/2021Фото: Pixabay
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По данным источника, на борту украинского лайнера находились «богатые шииты-хазарейцы», который рассчитались валютой, золотом и драгоценными камнями.

Украинский самолет продали афганцам за деньги

Бизнесмены из Афганистана, которые стараются покинуть страну с семьями, могли заплатить за самолет, о котором сказали, что его угнали.

Об этом стало известно из сообщения на «Страна.ua», со ссылкой на источники в авиации. Собеседник издания рассказал, что на борту украинского лайнера находились «богатые шииты-хазарейцы», который рассчитались валютой, золотом и драгоценными камнями.

В издании также рассказали, что большая часть беженцев из Афганистана покупают места в украинских самолетах за огромные деньги.

Ранее в СМИ появилась информация о «захвате» самолета, принадлежащего Украине, в Кабуле. Позже это сообщение было опровергнуто в МИД страны, в котором отметили, что все самолеты, вылетевшие из страны, благополучно вернулись на родину.

В Афганистане к власти пришли талибы, которые захватили Кабул к 15 августа, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Президент Ашраф Гани покинул страну и находится в Арабских Эмиратах. Единственная провинция из 24 — Панджшар - отказалась подчиниться террористическому движению «Талибан»*, силы сопротивления возглавляет вице-премьер Амрулла Салех, который объявил себя главой государства.

Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России

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