Таксисты отказываются ездить в отдаленные районы Новосибирска. И назвали причины

Новосибирские таксисты назвали районы, в которые они не любят ездит, даже если стоит повышенная цена.
На некоторых окраинах города лучше вообще не ездить, чтобы не ремонтировать потом машину, считают водители такси. Также привлекательность дальних маршрутов снижается от осознания того, что можно попасть в пробку и потерять много времени, за которое можно было бы заработать, передвигаясь по центру на небольшие расстояния.
Микрорайон «Дивногорский» - самый нелюбимый среди таксистов. Добираться туда приходится через несколько узких улочек, в которых вечно попадаешь в пробку, да и качество дороги не самое лучшее.
Такие же доводы приводят таксисты, объясняя нежелание ехать в Пашино, в микрорайон «Стрижи», ЖК «Чистая слобода» и «Матрешкин двор», в весь Первомайский район и пригороды.
Охотнее всего такси повезет в Академгородок или на Затулинку. По словам водителей службы такси, они сами отказываются ехать на дальние расстояния, несмотря на то, что их рейтинг при этом снижается. Восстанавливать машину, «убитую» на плохой дороге, куда дороже, пишет НГС.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" рассказывал, почему водители "Яндекс.Такси" просят клиентов отменять поездки.