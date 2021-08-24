Минтруд обязал информировать россиян о будущей пенсии

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков подписал приказ, устанавливающий порядок информирования граждан о предполагаемых суммах пенсионных накоплений. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации 23 августа.
"Утвердить порядок предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений согласно приложению №1", - говорится в приказе.
В документе указано, что сведения будут предоставляться застрахованным женщинам в возрасте 40 лет и мужчинам с 45 лет, не получающим пенсионных выплат. Информировать о предполагаемом размере пенсии их будут раз в три года через личный кабинет портала «Госуслуг» или в территориальном органе Пенсионного фонда России.
Приказ вступает в силу с 2022 года.
Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 000 рублей до конца 2021 года. Пособие получат как работающие, так и не работающие россияне пенсионного возраста. В Госдуме посчитали, затраты на это составят свыше 500 млрд рублей.