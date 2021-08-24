Путин поручил выплатить по 15 000 рублей полицейским и курсантам

Президент РФ Владимир Путин предложил распространить объявленную ранее единовременную выплату военнослужащим на курсантов и сотрудников правоохранительных органов. Об этом глава государства заявил 24 августа на втором этапе съезда "Единой России".
"И, кстати, предлагаю распространить эту выплаты и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов", - заявил Путин. - Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров".
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее лидер нации предложил осуществить единовременную выплату военнослужащим в среднем по 15 000 рублей.
А по поводу разового пособия пенсионерам в размере 10 000 рублей президент уже подписал указ.