Путин поручил выплатить по 15 000 рублей полицейским и курсантам
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Путин поручил выплатить по 15 000 рублей полицейским и курсантам

9:58:488/24/2021Фото: Кремлин.ру
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Президент предложил распространить объявленную ранее единовременную выплату военным и на сотрудников правоохранительных органов, невзирая на погоны - "все равны, как в бане".

Прямая линия с Путиным 30 июня
Путин предложил ввести выплаты для сотрудников правоохранительных органов

Президент РФ Владимир Путин предложил распространить объявленную ранее единовременную выплату военнослужащим на курсантов и сотрудников правоохранительных органов. Об этом глава государства заявил 24 августа на втором этапе съезда "Единой России".

"И, кстати, предлагаю распространить эту выплаты и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов", - заявил Путин. - Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее лидер нации предложил осуществить единовременную выплату военнослужащим в среднем по 15 000 рублей.
А по поводу разового пособия пенсионерам в размере 10 000 рублей президент уже подписал указ.

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