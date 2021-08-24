Напавший на семью ребенка-аутиста в метро предложил замять скандал
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Напавший на семью ребенка-аутиста в метро предложил замять скандал

10:43:488/24/2021Фото: Flickr
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Когда ребенка с особенностями попросили подвинуться, он делал это очень медленно. Тогда 17-летний вошедший пассажир сел прямо на мальчика. В потасовке пострадал отец аутиста.

Инцидент в метро перерос в потасовку

В Московском метро произошел инцидент, который будет расследоваться правоохранительными органами. 22 августа в вагоне метро ехали родители, напротив которых сидел их ребенок с аутизмом.

На станции вошла семья и потребовала, чтобы ребенок подвинулся, реакция на обращение, в силу особенностей мальчика, была не очень быстрой и 17-летний парень сел на него сверху. Произошла потасовка, в результате которой пострадал отец ребенка с аутизмом.

- Ванюша сразу же, как они его только попросили, выключил телефон, посмотрел на них, то есть оценил ситуацию, и начал отодвигаться. Мы так радовались. Я мужу говорю: «Ты видел, как он без нашей помощи отреагировал и понял?!». Это было для нас, как… Мы очень радовались, что он развивается и что у него, может быть, будет шанс на самостоятельное общение с социумом, - рассказывает мать мальчика Анна.

В полицию обратились обе семьи, однако обидчик мужа Анны подошел в отделении к нему и предложил разобраться самим, без вмешательства правоохранителей.

- Когда нас спрашивали в полиции, будем ли мы писать заявление, я сказала, что будем. И у тех спросили, они ответили: «Раз эти будут, то и мы тоже». Потом парень попытался моему мужу «тыкнуть» и сказал: «Слышь, ты, может, замнём?» Муж ответил: «Не замнём», — говорит Анна.

Проводится проверка, женщина переживает, будет ли все по-честному и хватит ли у них сил предотвратить подобные выходки со стороны обидчиков в отношении других людей.

- Сейчас мой хороший друг собирает средства на адвоката. Я не знаю, сколько усилий уйдёт, чтобы эту ситуацию разрешить таким образом, чтобы было честно, как минимум, а как максимум, чтобы они больше никому и никогда не нанесли вреда, — рассказала Анна для издания «Подъем».

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Санкт-Петербурге бабушка, гулявшая с внучкой, потребовала увести ребят-аутистов с детской площадки, чтобы они не пугали "нормальных детей".

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