3 волшебных обряда в Ореховый спас 2021: На здоровье, благополучие и удачу
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3 волшебных обряда в Ореховый спас 2021: На здоровье, благополучие и удачу

7:20:468/26/2021Фото: pixabay
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Считается, что сегодня энергетика дня очень способствует развитию благосостояния, богатства и получения широкого процветания.

орехи
Орехами приманивали себе то, чего не хватает

Самый главный день в году, когда главные герои дня это орехи, ежегодно наступает 29 августа. Как вы догадались, речь идёт, конечно же, о праздновании Орехового спаса. К этому празднику принято собирать урожай орехов у себя в саду или в лесу, а потом освещать их после праздничной службе в церкви.

Считается, что сегодня энергетика дня очень способствует развитию благосостояния, богатства и получения широкого процветания. У наших предков широко пользовались популярностью различные обряды и ритуалы, при которых они просили силы природы улучшить свою жизнь. Все эти обряды передавались из поколения в поколение и дошли до наших дней.

Ритуал на здоровье в Ореховый спас

Для проведения этого древнего ритуала потребуется отрезок новой ткани из натурального материала, один грецкий орех, красная нить, святая вода и свеча из храма. Свечу полагается зажечь, рядом с ней расстелить кусочек ткани, в середину её положите орех. Окропите всё святой водой и завяжите орех в ткань, сверху крепко-накрепко перетянув его красной нитью. В момент, когда будете обвязывать орех в ткани красной нитью нужно приговаривать слова этой молитвы:


Храните этот заговоренный орешек в укромном месте.

Обряд на удачу и деньги

Для того, чтобы получить себе талисман удачи, на спас необходимо на дереве найти двойной или тройной орех. Его нужно сорвать, молча принести домой, где обязательно нужно остаться в одиночестве. На орех шёпотом нужно наговорить слова: "пусть красивый орешек станет мне оберегом, принесет мне удачу и денег телегу". После этого орех нужно было левой рукой положить свой кошелёк и носить его всегда при себе.

Обряд на благополучие с хлебом

На Ореховый спас хозяйки часто пекут караваи хлеба из муки свежего помола, а во время замешивания теста и изготовления хлеба на него нужно прочитать слова заговора.


Этот каравай обязательно ставится на праздничный стол, самый первый кусочек этого хлеба нужно съесть тому, кто говорил заговор.

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