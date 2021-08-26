Погода на 1 сентября 2021 года: Будет дождь или солнечно?
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Погода на 1 сентября 2021 года: Будет дождь или солнечно?

8:20:488/26/2021Фото: piqsels
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Очень хочется, чтобы на праздничную линейку солнышко светило, а дождей не было. Такая погода замечательно настраивает на праздник и предстоящий учебный год.

цветы
Всегда хочется на День Знаний прекрасной погоды

Было бы просто замечательно, если бы у нас была возможность на праздничные дни заказывать себе такую погоду, которую хочется видеть на улице. В первый день осени отмечается замечательный праздник всех учащихся - День Знаний, а потому многие отправятся в школы и в другие учебные заведения наряженными, с букетом цветов и в приподнятом настроении.

Очень хочется, чтобы на праздничную линейку солнышко светило, а дождей не было. Такая погода замечательно настраивает на праздник и предстоящий учебный год. В целом сентябрь 2021 году синоптики оценили как довольно тёплый и солнечный во многих регионах России.

Какой же будет погода на 1 сентября 2021?

1 сентября в Москве ожидается небольшой дождь, температура днём будет на отметке + 19 градусов. Дождь зарядит на целый день, прояснений не ожидается.

В Санкт-Петербурге будет прохладнее, днём плюс 16, ожидается что будет облачно с прояснениями, без осадков.

В Ростове-на-Дону ожидается настоящая летняя жара, температура днем будет плюс 33 градуса, облачно с прояснениями, без осадков.

В Краснодаре тоже будет довольно тепло, днём + 31, однако будет пасмурная погода и ожидаются грозовые дожди.

В Кемерово будет по-настоящему сентябрьская погода, температура днём плюс 19, в течение дня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.

В Астрахани день 1 сентября мало будет отличаться от обычного лета, температура днём плюс 31, будет по-настоящему солнечно и без осадков.

Температура в Волгограде 1 сентября будет примерно такой же, как и в Краснодаре, однако грозы не ожидается, температура днем будет плюс 32 возможны сильные дожди.

Температура в Екатеринбурге будет держаться на отметке + 16 градусов, возможен небольшой дождь.

В Казани тоже будет по-настоящему жарко, облачно с прояснениями, без осадков. Температура днём ожидается на уровне плюс 30 градусов.

В Новосибирске 1 сентября ожидаются грозовые дожди, однако днём будет по-настоящему тепло, столбики термометров покажут температуру плюс 28 градусов.

Во Владивостоке День Знаний пройдет при пасмурной погоде с прояснениями, однако будет довольно тепло, температура днём будет на отметке + 24°.

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