Погода на 1 сентября 2021 года: Будет дождь или солнечно?

Было бы просто замечательно, если бы у нас была возможность на праздничные дни заказывать себе такую погоду, которую хочется видеть на улице. В первый день осени отмечается замечательный праздник всех учащихся - День Знаний, а потому многие отправятся в школы и в другие учебные заведения наряженными, с букетом цветов и в приподнятом настроении.
Очень хочется, чтобы на праздничную линейку солнышко светило, а дождей не было. Такая погода замечательно настраивает на праздник и предстоящий учебный год. В целом сентябрь 2021 году синоптики оценили как довольно тёплый и солнечный во многих регионах России.
Какой же будет погода на 1 сентября 2021?
1 сентября в Москве ожидается небольшой дождь, температура днём будет на отметке + 19 градусов. Дождь зарядит на целый день, прояснений не ожидается.
В Санкт-Петербурге будет прохладнее, днём плюс 16, ожидается что будет облачно с прояснениями, без осадков.
В Ростове-на-Дону ожидается настоящая летняя жара, температура днем будет плюс 33 градуса, облачно с прояснениями, без осадков.
В Краснодаре тоже будет довольно тепло, днём + 31, однако будет пасмурная погода и ожидаются грозовые дожди.
В Кемерово будет по-настоящему сентябрьская погода, температура днём плюс 19, в течение дня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.
В Астрахани день 1 сентября мало будет отличаться от обычного лета, температура днём плюс 31, будет по-настоящему солнечно и без осадков.
Температура в Волгограде 1 сентября будет примерно такой же, как и в Краснодаре, однако грозы не ожидается, температура днем будет плюс 32 возможны сильные дожди.
Температура в Екатеринбурге будет держаться на отметке + 16 градусов, возможен небольшой дождь.
В Казани тоже будет по-настоящему жарко, облачно с прояснениями, без осадков. Температура днём ожидается на уровне плюс 30 градусов.
В Новосибирске 1 сентября ожидаются грозовые дожди, однако днём будет по-настоящему тепло, столбики термометров покажут температуру плюс 28 градусов.
Во Владивостоке День Знаний пройдет при пасмурной погоде с прояснениями, однако будет довольно тепло, температура днём будет на отметке + 24°.