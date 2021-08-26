Компенсацию бизнесу за борьбу с коронавирусом пообещали власти Москвы

В правительстве Москвы принято решение о выплате части затраченных средств бизнеса на покупку для сотрудников средств индивидуальной защиты Всего на эти цели планируется потратить миллиард рублей.
Также столичные власти расширили перечень организаций и предприятий, которым могут быть предоставлены льготные кредиты по программе поддержки бизнеса в период кризиса.
- Получить выплаты могут предприниматели, которые до 15 августа подали на портале mos.ru сведения о вакцинации 60% своих сотрудников. Речь идет о разовой выплате 15 тыс. руб., а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тыс. руб. на каждого работника. Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена субсидия в размере 21,5 тыс. руб.,— сообщила заммэра Наталья Сергунина.
На получение компенсаций могут претендовать представители бизнеса, работающего в сфере общепита, образования, культуры, спорта и развлечений, а также те предприниматели, кто занимается ремонтом предметов личного потребления и предоставляет санаторно-курортные услуги.
С 1 по 30 сентября будет открыт прием заявок на компенсацию. По программе льготного кредитования в период кризиса расширен список сфер и видов деятельности.