Сразу пять человек погибли в перевернувшейся Toyota Estima

Смертельное ДТП произошло на территории Дзун-Хемчикского района Тувы 26 августа. Погибли пять человек, сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
"Сегодня в 17 часов 28 минут (13:28 мск) в дежурную часть МВД по Республике Тыва поступило сообщение о том, что на территории Дзун-Хемчикского района в местечке Шахты в 20 км от города Чадан в результате опрокидывания автомашины Toyota Estima погибли пять человек - водитель и четыре пассажира", - рассказали в полицейском ведомстве.
Уточняется, что детей среди погибших нет. Для установления обстоятельств ДТП направлена следственно-оперативная группа МВД.