Сразу пять человек погибли в перевернувшейся Toyota Estima
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Сразу пять человек погибли в перевернувшейся Toyota Estima

7:09:438/26/2021
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В автомобиле находились, кроме водителя, четыре пассажира - никто не выжил. Полиция разбирается в обстоятельствах смертельной аварии.

ДТП в Туве погибли пять человек

Смертельное ДТП произошло на территории Дзун-Хемчикского района Тувы 26 августа. Погибли пять человек, сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.

"Сегодня в 17 часов 28 минут (13:28 мск) в дежурную часть МВД по Республике Тыва поступило сообщение о том, что на территории Дзун-Хемчикского района в местечке Шахты в 20 км от города Чадан в результате опрокидывания автомашины Toyota Estima погибли пять человек - водитель и четыре пассажира", - рассказали в полицейском ведомстве.

Уточняется, что детей среди погибших нет. Для установления обстоятельств ДТП направлена следственно-оперативная группа МВД.

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