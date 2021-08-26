Богатая блогерша Блиновская спустила целое состояние на день рождения в Горном Алтае со звездами
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Богатая блогерша Блиновская спустила целое состояние на день рождения в Горном Алтае со звездами

9:06:558/26/2021Фото: @elena_blinovskaya
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Несколько дней веселились гости на празднике. Сегодня в откупленный отель приехали Киркоров, Нюша и другие знаменитости.

Елена Блиновская - автор психологических тренингов - отпраздновала 40-летие

В Горном Алтае провела свой день рождения одна из богатейших блогерш Елена Блиновская.

Для того, чтобы гостям и имениннице было удобно, она арендовала целый отель. Несколько дней именинница и гости провели в безудержном веселье, а теперь туда приехали знаменитые исполнители. Говорят, что вся "Новая волна" переехала на Алтай.

В праздновании юбилея приняли участие телеведущая Ксения Бородина, визажист Сердар Камбаров, инстаблогер Лерчик, певица Нюша и многие другие. Вести вечеринку взялись Ксения Собчак и Иван Ургант, а на сцене гостей развлекали Филипп Киркоров, Светлана Лобода и группа "Звери".

В своем Instagram именинница поделилась стоимостью празднования - 119 миллионов рублей без учета аренды отеля.

Елена Блиновская известна, как автор психологических тренингов, коуч и популярный блогер. Ее популярность перешла пределы страны и добралась до пользователей за океаном.

У Блиновской очень большая аудитория, она известна своим марафоном чудес, целью которого становится победа над собственными страхами и продвижение к цели.

За прошлый год Елена заработала не меньше 100 миллионов рублей, что и дает ей возможность праздновать день рождения с таким размахом.

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