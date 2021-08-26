Богатая блогерша Блиновская спустила целое состояние на день рождения в Горном Алтае со звездами

В Горном Алтае провела свой день рождения одна из богатейших блогерш Елена Блиновская.
Для того, чтобы гостям и имениннице было удобно, она арендовала целый отель. Несколько дней именинница и гости провели в безудержном веселье, а теперь туда приехали знаменитые исполнители. Говорят, что вся "Новая волна" переехала на Алтай.
В праздновании юбилея приняли участие телеведущая Ксения Бородина, визажист Сердар Камбаров, инстаблогер Лерчик, певица Нюша и многие другие. Вести вечеринку взялись Ксения Собчак и Иван Ургант, а на сцене гостей развлекали Филипп Киркоров, Светлана Лобода и группа "Звери".
В своем Instagram именинница поделилась стоимостью празднования - 119 миллионов рублей без учета аренды отеля.
Елена Блиновская известна, как автор психологических тренингов, коуч и популярный блогер. Ее популярность перешла пределы страны и добралась до пользователей за океаном.
У Блиновской очень большая аудитория, она известна своим марафоном чудес, целью которого становится победа над собственными страхами и продвижение к цели.
За прошлый год Елена заработала не меньше 100 миллионов рублей, что и дает ей возможность праздновать день рождения с таким размахом.