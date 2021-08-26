Мошенник похитил из проката на базе "Метелица" в Бердске велосипед за 9700 рублей. Смотрите видео

Отделением дознания полиции Бердску устанавливается местонахождение подозреваемого в совершении мошенничества. Об этом 26 августа сообщили в управлении МВД по Новосибирскоц области.
Как установили полицейские, 30 июля неустановленный мужчина, находясь в пункте проката велосипедов базы "Метелица", предоставил чужой документ и взял на прокат велосипед GT стоимостью 9700 рублей и не вернул его муниципальному учреждению.
-По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 159 УК РФ. Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, изображенного на видео, просьба незамедлительно сообщить в отдел полиции по Бердску по телефонам: 8(383)-232-41-12, 8-(383-41)-3-11-75, 8-983-306-34-07, - просят в МВД.
Уточняется, что конфиденциальность сообщившему о мошеннике гарантируется.