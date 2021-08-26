В монахини постриглась известная российская актриса Екатерина Васильева

Известная советская и российская актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Сообщение об этом было опубликовано в соцсети на странице актрисы Марии Шукшиной.
- Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, её сын - священник в Храме Св Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления!, - написала Мария в своем Telegram-канале.
Екатерина Васильева еще в 1993 году перестала сниматься и стала послушницей Толгского монастыря, который находится в Ярославской области. В 1996 году она вновь вернулась в кино и на сцену.
Актриса родилась в 1945 году, поступила во ВГИК в 1962 году и после пяти лет учебы стала одной из актрис труппы театра Ермоловой, в которой служила на протяжении трех лет. Затем Васильева перешла в «Современник», в котором до 1973 года играла на сцене.
После был МХАТ, в котором прошло еще 15 лет ее жизни в театре, в 1986 году Екатерине присвоили звание «Народная артистка РСФСР».
Замечательную характерную актрису Екатерину Васильеву можно увидеть в более чем 200 фильмах, самые известные из них - «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Соломенная шляпка», «Бумбараш», «Чародеи» и многие другие.