В монахини постриглась известная российская актриса Екатерина Васильева
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В монахини постриглась известная российская актриса Екатерина Васильева

8:25:318/26/2021Фото: Мария Шукшина/Телеграм
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Сын актрисы — священник в храме на Трех Горах, сама Васильева с 1993 года стала послушницей монастыря в Ярославской области.

Екатерина Васильева стала монахиней

Известная советская и российская актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Сообщение об этом было опубликовано в соцсети на странице актрисы Марии Шукшиной.

- Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, её сын - священник в Храме Св Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления!, - написала Мария в своем Telegram-канале.

Екатерина Васильева еще в 1993 году перестала сниматься и стала послушницей Толгского монастыря, который находится в Ярославской области. В 1996 году она вновь вернулась в кино и на сцену.

Актриса родилась в 1945 году, поступила во ВГИК в 1962 году и после пяти лет учебы стала одной из актрис труппы театра Ермоловой, в которой служила на протяжении трех лет. Затем Васильева перешла в «Современник», в котором до 1973 года играла на сцене.

После был МХАТ, в котором прошло еще 15 лет ее жизни в театре, в 1986 году Екатерине присвоили звание «Народная артистка РСФСР».

Замечательную характерную актрису Екатерину Васильеву можно увидеть в более чем 200 фильмах, самые известные из них - «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Соломенная шляпка», «Бумбараш», «Чародеи» и многие другие.

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