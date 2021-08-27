Ореховый Спас: разрешен ли алкоголь в Ореховый спас? Все запреты великого праздника
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Ореховый Спас: разрешен ли алкоголь в Ореховый спас? Все запреты великого праздника

1:20:128/27/2021Фото: piqsels
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По окончании службы проводится чин освящения орехов, после чего люди идут по домам за праздничный стол.

печенье
С орехами делали разную выпечку и угощения

По окончании Успенского поста верующие празднуют Ореховый спас - это единственный спас, который отмечается не во время постных дней. В церковном календаре в этот день отмечается празднование Нерукотворного Лика нашего Спасителя. Именно к этой службе прихожане несут свои ореховые и хлебные урожаи, чтобы выразить благодарность Богу и получить благословение на вкушение свежих урожаев.

По окончании службы проводится чин освящения орехов, после чего люди идут по домам за праздничный стол. Этот праздник отмечается не столь широко, как первые два спаса, поэтому его даже называют Малым спасом. Обычно к этому дню у людей было еще очень много дел по хозяйству и с урожаями, а потому времени на особые празднования не было.

На праздничный стол женщины готовили много угощений с орехами, готовили мясные блюда - ограничений в питании не было. К столу также в обязательно порядке пекли хлеб из муки свежего урожая. Пару ломтей от этого хлеба заворачивали в чистую новую тряпицу и хранили их за иконами, как оберег от голодного года.

С этого времени начинали проводить осенние ярмарки. Особенно благополучным считалось приобрести там новые ткани для одежды - пошитая из этих материалов одежда оберегала от неприятностей.

Вино на праздничном столе не запрещалось, но злоупотреблять им было нельзя. Переедать тоже сегодня строго запрещается.

Запрещалось сегодня заниматься работами по дому - все работы нужно было проводить на улице.

Строго запрещалось сегодня ругаться, спорить, ссориться и выяснять отношения, нельзя было обижать ближних и жадничать.

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