Эвакуировали 180 человек из горящей поликлиники в центре Бердска. Смотрите видео
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Эвакуировали 180 человек из горящей поликлиники в центре Бердска. Смотрите видео

9:19:148/27/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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На место ЧП прибыла главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская. По предварительной информации, пожар произошел в подвале со стороны "красной зоны".

Поликлиника горит в Бердске: Пациентов и медиков эвакуировали

Пожарные продолжают тушить пожар во взрослой  поликлинике №1 в центре Бердска.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", информация о возгорании поступила в полицию и пожарную службу 27 августа примерно в 8.30.

На место ЧП выехало несколько пожарных расчетов. Пациентов и медиков из здания на ул. Островского, 53 эвакуировали, как того требует инструкция.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", эвакуировали в общей сложности 180 человек. Люди толпятся у входа со стороны входа в "красную зону".

Именно оттуда идет дым. По информации "Курьер. Среда. Бердск" возгорание произошло в подвале поликлиники. Пожарные, протянув туда шланги, потушили огонь.

За общественным порядком на месте происшествия следили прибывшие полицейские.

Известно, что на месте ЧП находится главврач Бердской горбольницы Алла Дробинская. Они прибыла туда сразу, как только появилась информация о пожаре.

Причины возникновения пожара и возможный ущерб установят дознаватели бердского отдела надзорной деятельности.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", пострадавших нет.

Полиция прибыла на место ЧП

Пожар в поликлинике Бердска

id="" align="aligncenter" width="983"> Главврач Алла Дробинская на месте пожара

Несколько пожарных расчетов тушат поликлинику в Бердске

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