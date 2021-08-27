Рената Литвинова показала редкое фото в честь 45-летния Земфиры
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Рената Литвинова показала редкое фото в честь 45-летния Земфиры

9:55:018/27/2021Фото: Инстаграм
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Фанаты также поздравили певицу, которая накануне праздника была расстроенной.

Редкое фото выложила Рената Литвинова


Вчера, 26 августа известная певица Земфира отметила юбилей — ей исполнилось 45 лет. В честь этого праздника фанаты сделали ей трогательное поздравление.

Друзья также не остались в стороне — ее близкая подруга и режиссер Рената Литвинова опубликовала редкую совместную фотографию. Ренату и Земфиру объединяет многолетняя дружба и творчество. К примеру, певица и композитор написала музыку к фильму Литвиновой "Северный ветер", а Рената снялась в главной роли в клипе Земфиры на песню "Злой человек".

- С днем рождения, Земфира! – гласит лаконичная подпись к фотографии актрисы с улыбающейся певицей в Instagram.

Примечательно, что накануне юбилея Земфира заявила, что пандемия коронавируса уничтожила ее профессию. Певица отказывается от концертов в режиме онлайн, а возможности устроить живое выступление в последнее время практически не было из-за введенных ограничений. Фанаты попытались поднять ей настроение и записали трогательное видео.



 










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Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)




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