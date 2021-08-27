Можно ли работать 28 августа в Двунадесятый праздник церкви – Успение Пресвятой Богородицы?
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Можно ли работать 28 августа в Двунадесятый праздник церкви – Успение Пресвятой Богородицы?

2:20:418/27/2021Фото: piqsels
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Утренняя праздничная литургия включает в себя само богослужение, чтение молитв, по окончании которой осуществляется вынос плащаницы в центр храма.

церковь
В этот день состоится крестный ход с плащаницей Богородицы

В церковном календаре содержится 12 самых главных и великих православных праздников. Они называются двунадесятыми. Самым последним их годового цикла отмечается праздник, посвященный последнему дню земной жизни Богородицы - Её Успению. Этот праздник предваряет строжайший пост, который длится на протяжении четырнадцати дней и предоставлен для православных для того, чтобы они могли очистить свою душу, чтобы в полное мере осознать празднуемое событие. Сам праздник Успения Богородицы отмечается  28 августа.

Начинается он еще накануне, поскольку у него есть  день предпразднства. Всенощное бдение пройдет еще вечером 27 числа во всех храмах страны. Утренняя праздничная литургия включает в себя само богослужение, чтение молитв, по окончании которой осуществляется вынос плащаницы в центр храма. Все верующие могут ей поклониться и помолиться, после чего свершается вокруг храма крестный ход - так символично верующие провожают в последний пусть Пресвятую Божию Матерь.

В такие великие праздник существовал всегда церковный и народный запрет на выполнение работы  по дому. У людей было время накануне, чтобы закончить свои срочные дела и работы и подготовиться к празднику, чтобы полноценно его отпраздновать. Из уважения к Богородице сегодня не занимались генеральным уборками, не стирали белье и не занимались рукоделием, об огородных и полевых работах речь вообще не заходила - не так уж много было таких великих праздников, чтобы игнорировать их.

Строго запрещалось в народе сегодня ходить по росе - люди считали капельки на траве слезами Богородицы. Дурной приметой было сегодня натереть мозоли на ногах, а потому не носили новую обувь, отдавая предпочтение старой и разношенной. Строго нельзя было плакать в этот день, ругаться и ссориться, обижать ближнего, оказывать в милости и помощи просящему.

На праздничный стол готовили любые блюда, поскольку пост окончен. Разрешался и алкоголь, однако в небольших количествах. Переедать запрещалось, но, скорее, это было связано со здоровьем - после долгого поста нельзя было сразу перегружать свой организм.

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