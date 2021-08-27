Паралимпиада 2021: Медальный зачет игр в Токио сборных со всего мира за 26 августа
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Паралимпиада 2021: Медальный зачет игр в Токио сборных со всего мира за 26 августа

12:25:258/27/2021Фото: Инстаграм
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В нашей копилке пока шесть золотых медалей.

Россияне завоевали 6 золотых медалей

Вчера, 26 августа, на Паралимпийсках играх в Токио разыграли 29 комплектов наград. В медальном зачете первое место занимает Китай, который лидирует и по общему количеству наград (23). Сборная России после второго дня Паралимпиады занимает третье место.

Отметим, что за вчерашний день российские паралимпийцы довели до шести количество золотых медалей, завоеванных командой ПКР на Паралимпиаде-2020. Если в первый день в Токио наши спортсмены отличились только в бассейне, то сейчас к золоту пловца Андрея Калины добавились высшие награды Михаила Асташова (велоспорт) и Александра Кузюкова (фехтование на колясках).

Итоги игр за 26 августа

Результат игр в Токио

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