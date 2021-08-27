Когда пенсионеры получат единоразовую выплату 10 000 рублей: Называем срок

Более 30 миллионов пенсионеров получат единовременную выплату уже в конце следующей недели, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании "Единой России".
По его словам, речь идет о россиянах, которым перечисляют пенсию на банковские карты. А те, кто получает пенсию на дому, получат новое пособие одновременно с ежемесячной выплатой.
Напомним, Владимир Путин на прошлой неделе на встрече с представителями "Единой России" заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты всем категориям пенсионеров. Он объяснил это решение тем, что повышение на тысячу рублей "подъедается" инфляцией, причем для пожилых людей эти последствия ощущаются острее, поскольку их структура потребления несколько отличается от расходов других граждан. Во вторник глава государства подписал соответствующий указ.