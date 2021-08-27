В России ограничат число домашних животных в квартире
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В России ограничат число домашних животных в квартире

1:57:258/27/2021Фото: pixabay
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Кошатникам и собачникам больше не удастся превратить свою квартиру в "живой уголок".

Новый закон о домашних животных появится в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов  рассказал, что в России запретят заводить неограниченное число домашних питомцев.

- Должно было быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратный метр. Когда эти квадратные метры принадлежат не одному лицу, будет прописана именно та площадь, которая принадлежит данному владельцу. Вплоть до уголовной ответственности, - отметил он.

Если вдруг животное из списка запрещенных нанесет вред человеку, то в этом случае также должна наступать уголовная ответственность. Кроме того, закон ограничит количество животных, проживающих на участках частных домов. В пример депутат привел недавний случай, когда на придомовом участке жили 200 кроликов — они своим шумом и запахом мешали соседям.

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