3-летнюю девочку насмерть зажало дверями автобуса

Жуткое ЧП произошло сегодня, 27 августа, в Ярославле. Там, з-летнюю девочку зажало дверями автобуса и она скончалась от полученных травм.
- Ребенок скончался. Множественные травмы, несовместимые с жизнью. До вечера оперировала бригада сразу нескольких специалистов, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения области.
По данным пресс-службы мэрии Ярославля, ЧП произошло накануне днем. На остановке общественного транспорта "Улица Елены Колесовой" девочку 2018 года рождения при выходе из автобуса зажало дверями. Как сообщают местные СМИ, автобус начал движение и девочка попала под колеса. Ребенок был доставлен в реанимационное отделение областной детской больницы.