Twitter и Facebook в России оштрафовали на 32 млн рублей
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Twitter и Facebook в России оштрафовали на 32 млн рублей

2:43:438/27/2021Фото: pixabay
0

Это наказание за повторный отказ локализовать данные в РФ.

Компании нарушили российское законодательство

Московский суд признал Twitter, Facebook и WhatsApp виновными в нарушении российского законодательства о локализации данных россиян на территории РФ.

- Решением суда WhatsApp назначен штраф в размере 4 млн рублей, Facebook - 15 млн рублей, Twitter - 17 млн рублей, - рассказали в Роскомнадзоре.

WhatsApp признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч.8 ст.13.11 КоАП РФ (Нарушение законодательства РФ в области персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). Отметим, что это первый штраф мессенджера за отказ локализовать базы данных российских пользователей в РФ.
А вот Twitter и Facebook оштрафованы за повторное нарушение данного закона.

Захарова раскрыла истинные планы РФ по Донецку и Луганску
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Жуткая трагедия: в Москве сорвался лифт с людьми
Алибасов откровенно рассказал о прошлом Бузовой
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
Депутат РФ сорвался с высоты 4 км на глазах у всех
Муж застукал жену с любовницей и убил их мгновенно
Два офицера ФСБ умерли мгновенно из-за главы ГИБДД: что он сделал
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
Что происходит в Афганистане: посол рассказал правду
Дардо Кусто мертв: названа предполагаемая причина смерти
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Не стало известнейшего актера Милана Гутовича
Китай сказал свое слово о Навальном
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
нарушениезаконодательствооштрафовали
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Пользуетесь этими соцсетями?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

3-летнюю девочку насмерть зажало дверями автобуса
2:22:14 8/27/2021
3-летнюю девочку насмерть зажало дверями автобуса
Можно ли работать 28 августа в Двунадесятый праздник церкви – Успение Пресвятой Богородицы?
2:20:41 8/27/2021
Можно ли работать 28 августа в Двунадесятый праздник церкви – Успение Пресвятой Богородицы?
Стали известны дата и место прощания с изнасилованной и убитой 8-летней Настей Муравьевой в Тюмени
2:08:26 8/27/2021
Стали известны дата и место прощания с изнасилованной и убитой 8-летней Настей Муравьевой в Тюмени
В России ограничат число домашних животных в квартире
1:57:25 8/27/2021
В России ограничат число домашних животных в квартире
БердскНовые подробности истории разлученных влюбленных в пансионате им. Калинина Бердска: Юлию Дмитриеву увезли в другую психушку
1:37:22 8/27/2021
Новые подробности истории разлученных влюбленных в пансионате им. Калинина Бердска: Юлию Дмитриеву увезли в другую психушку
Когда пенсионеры получат единоразовую выплату 10 000 рублей: Называем срок
1:30:52 8/27/2021
Когда пенсионеры получат единоразовую выплату 10 000 рублей: Называем срок
"Не верю, что он мог убить": Что говорят про Виталия Бережного, который изнасиловал и жестоко расправился с 8-летней Настей Муравьевой в Тюмени
1:26:44 8/27/2021
"Не верю, что он мог убить": Что говорят про Виталия Бережного, который изнасиловал и жестоко расправился с 8-летней Настей Муравьевой в Тюмени
Ореховый Спас: разрешен ли алкоголь в Ореховый спас? Все запреты великого праздника
1:20:12 8/27/2021
Ореховый Спас: разрешен ли алкоголь в Ореховый спас? Все запреты великого праздника
Из-за ревности избили 17-летнюю девушку и облили зеленкой две россиянки
1:19:54 8/27/2021
Из-за ревности избили 17-летнюю девушку и облили зеленкой две россиянки
Бердск«Фитнес для весомых дам» с фитнес-клубом «Астрея»!
1:13:29 8/27/2021
«Фитнес для весомых дам» с фитнес-клубом «Астрея»!