Twitter и Facebook в России оштрафовали на 32 млн рублей

Московский суд признал Twitter, Facebook и WhatsApp виновными в нарушении российского законодательства о локализации данных россиян на территории РФ.
- Решением суда WhatsApp назначен штраф в размере 4 млн рублей, Facebook - 15 млн рублей, Twitter - 17 млн рублей, - рассказали в Роскомнадзоре.
WhatsApp признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч.8 ст.13.11 КоАП РФ (Нарушение законодательства РФ в области персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). Отметим, что это первый штраф мессенджера за отказ локализовать базы данных российских пользователей в РФ.
А вот Twitter и Facebook оштрафованы за повторное нарушение данного закона.