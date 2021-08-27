Аварийный дом рухнул в Новосибирске: Есть ли погибшие и пострадавшие, пока неизвестно

Оперативная группа главка МЧС по Новосибирской области направлена к месту частичного обрушения в расселенном доме, сообщили в региональном ведомстве 27 августа.
В пятницу около 17:20 местного времени в Центр управления в кризисных ситуациях управления МЧС по Новосибирской области поступило сообщение об обрушении части потолочного перекрытия в помещении 9-квартирного расселенного дома по ул. Панфиловцев в Октябрьском районе Новосибирска, - рассказали спасатели.
Как отметили в МЧС, информация о пострадавших не поступала.
-Для проверки и уточнения информации на место происшествия выдвинулась оперативная группа МЧС России. По предварительным данным, одноэтажный дом признан аварийным в 2019 году, жильцы некоторых квартир были расселены, - уточнили в региональном управлении МЧС.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске расселенные дома являются местом притяжения бомжей и подростков. Мэр Евгений Шестернин потребовал их снести как можно скорее.