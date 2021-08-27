В Тайланд без карантина пустят россиян с прививкой «Спутником V»
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В Тайланд без карантина пустят россиян с прививкой «Спутником V»

7:44:068/27/2021Фото: PxHere
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В рамках программ "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс" разрешение для въезда на территорию страны оформляется в посольстве королевства.

Тайланд ждет россиян, привитых "Спутником V"

Властями Тайланда принято решение пускать на территорию страны россиян, привитых препаратом от коронавируса «Спутник V», без обязательного карантина.

Прибытие на острова Пхукет и Самуи будет осуществляться по программе "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс", об этом рассказал генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов.

- Власти Таиланда приняли решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса "Спутник V", в рамках программ "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс" без обязательного прохождения 14-дневного карантина. Для въезда на территорию Таиланда в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда". "Подавать документы на его получение, по данным посольства Таиланда в Москве, можно уже с сегодняшнего дня, - рассказал генконсул Соснов для ТАСС.

По словам генерального представителя туроператора Tez Tur Андрея Снеткова, столь долгое ожидание результата по одобрению отечественного препарата для прибытия на острова Тайланда не было безрезультатным — все кто ожидали одобрения, могут подавать документы на оформление сертификата, однако въезд разрешен только с 1 сентября.

- Мы ожидаем увеличение спроса по направлению Таиланд, но пока через Доху или Катар. Будем ждать прямых рейсов, которые планируются из Москвы и Сибири с конца октября, - добавил специалист.

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