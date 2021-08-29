Как надолго сохранить капусту?
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29.08
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Как надолго сохранить капусту?

10:20:198/29/2021Фото: piqsels
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Обращаться с капустой необходимо нежно: требуется следить, чтобы она ни обо что не ударилась и ни в коем случае не упала.

капуста
Хочется сохранить свой урожай как можно дольше

Наверняка многие хозяйки, готовя, например, голубцы или капустный салат, замечали на срезе кочана между белыми листьями темные полоски. Далеко не все знают, что этот изъян — следствие несвоевременного сбора урожая. Существует немало хитростей, как срезать капусту и хранить ее, чтобы она обладала высокой лежкостью. О них мы и расскажем.

Прежде всего, отметим, что для длительного хранения подходят только позднеспелые сорта хрустящих плодов. При соблюдении всех правил такая капуста легко может пролежать до мая.  А вот когда именно ее нужно удалять с грядок, заранее никто никогда не знает. Все зависит от региона и от того, какая стоит осень. Обычно все же на большей части территории России капусту на хранение убирают в период с середины октября до середины ноября.

Позднеспелые сорта данного овоща считаются довольно холодоустойчивыми. Они с легкостью выдерживают небольшие кратковременные  заморозки и даже приобретают от этого приятный сладковатый вкус. С другой стороны, температурные качели — от снега к оттепели, и обратно  — для кочанов  уже вредны, они начнут загнивать. Кроме того,  не нравятся капусте и длительные заморозки.

Из всего этого следует, что падение ртутного столбика до отметки -5 градусов должно быть для огородников сигналом: кочаны либо уже пора убирать, либо благоприятный момент вот-вот настанет. Ориентируются, кроме прочего, на состояние овоща. Если листья сильно подморожены, и при этом на ближайшее время прогнозируют потепление, лучше немного подождать. В снег или дождь убирать капусту тоже не рекомендуется, но если иного выхода нет, после сбора урожай хорошо просушивают. 

Капусту на длительное хранение обычно убирают с грядки вместе с корнем. Для этого аккуратно подкапывают вилок лопатой. Части растения, которые соприкасались с землей, тщательно очищают. Обращаться с капустой необходимо нежно: требуется следить, чтобы она ни обо что не ударилась и ни в коем случае не упала. Через несколько дней после уборки можно будет подрубить кочерыжки. А до этого времени проводят сортировку: поврежденные плоды лучше будет пустить на заготовки. А крепкие  кочаны без разломов и трещин оставляют на хранение. 

При этом не стоит прятать кочаны сразу в погреб. Их можно для начала поместить, например, в прохладный садовый домик и накрыть одеялом. Идеально, если таким образом вы создадите для капусты температуру от 0 до -1 градуса. 

Вот когда морозы на улице совсем окрепнут, капусту можно убрать на место зимнего хранения. Естественно, оно должно быть чистым и желательно обработанным от плесени. Кто-то при этом подвешивает капусту к потолку,  другие укладывают в деревянные ящики или на подушки из песка, а также неплохим вариантом будет обернуть кочаны бумагой или пищевой пленкой — это обеспечит герметичность и убережет урожай от бактерий.  

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