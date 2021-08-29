Как надолго сохранить капусту?

Наверняка многие хозяйки, готовя, например, голубцы или капустный салат, замечали на срезе кочана между белыми листьями темные полоски. Далеко не все знают, что этот изъян — следствие несвоевременного сбора урожая. Существует немало хитростей, как срезать капусту и хранить ее, чтобы она обладала высокой лежкостью. О них мы и расскажем.
Прежде всего, отметим, что для длительного хранения подходят только позднеспелые сорта хрустящих плодов. При соблюдении всех правил такая капуста легко может пролежать до мая. А вот когда именно ее нужно удалять с грядок, заранее никто никогда не знает. Все зависит от региона и от того, какая стоит осень. Обычно все же на большей части территории России капусту на хранение убирают в период с середины октября до середины ноября.
Позднеспелые сорта данного овоща считаются довольно холодоустойчивыми. Они с легкостью выдерживают небольшие кратковременные заморозки и даже приобретают от этого приятный сладковатый вкус. С другой стороны, температурные качели — от снега к оттепели, и обратно — для кочанов уже вредны, они начнут загнивать. Кроме того, не нравятся капусте и длительные заморозки.
Из всего этого следует, что падение ртутного столбика до отметки -5 градусов должно быть для огородников сигналом: кочаны либо уже пора убирать, либо благоприятный момент вот-вот настанет. Ориентируются, кроме прочего, на состояние овоща. Если листья сильно подморожены, и при этом на ближайшее время прогнозируют потепление, лучше немного подождать. В снег или дождь убирать капусту тоже не рекомендуется, но если иного выхода нет, после сбора урожай хорошо просушивают.
Капусту на длительное хранение обычно убирают с грядки вместе с корнем. Для этого аккуратно подкапывают вилок лопатой. Части растения, которые соприкасались с землей, тщательно очищают. Обращаться с капустой необходимо нежно: требуется следить, чтобы она ни обо что не ударилась и ни в коем случае не упала. Через несколько дней после уборки можно будет подрубить кочерыжки. А до этого времени проводят сортировку: поврежденные плоды лучше будет пустить на заготовки. А крепкие кочаны без разломов и трещин оставляют на хранение.
При этом не стоит прятать кочаны сразу в погреб. Их можно для начала поместить, например, в прохладный садовый домик и накрыть одеялом. Идеально, если таким образом вы создадите для капусты температуру от 0 до -1 градуса.
Вот когда морозы на улице совсем окрепнут, капусту можно убрать на место зимнего хранения. Естественно, оно должно быть чистым и желательно обработанным от плесени. Кто-то при этом подвешивает капусту к потолку, другие укладывают в деревянные ящики или на подушки из песка, а также неплохим вариантом будет обернуть кочаны бумагой или пищевой пленкой — это обеспечит герметичность и убережет урожай от бактерий.