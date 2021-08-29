Красивые открытки и слова в День Республики Татарстан 30 августа
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Красивые открытки и слова в День Республики Татарстан 30 августа

11:30:018/29/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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30 августа в Татарстане является нерабочим праздничным днем. В этот день отмечается День республики.

День Республики Татарстан

Моя республика родная,
Мой незабвенный, щедрый край!
Тебя я с Днем рожденья поздравляю,
Тебе желаю – процветай!
Пусть самобытный нрав хранится
Всегда в традициях твоих.
Сегодня будем веселиться
В кругу соратников своих!
© http://mir-pozdravleniy.ru/Den-respubliki-Tatarstan

День Республики Татарстан

С Днем Татарстана Вас хочу поздравить,
Улыбок и света, добра пожелать.
Себе только счастье и радость оставить,
Все невзгоды желаю Вам в ящик убрать.

Золотую рыбку, жар-птицу лесную
Желаю Вам встретить на светлом пути.
Мечту Вам желаю по жизни такую,
Чтобы весело было и сладко идти.

День Республики Татарстан

Поздравляю с Днем республики Татарстан и хочу пожелать вам позитивного настроя, постоянного ожидания чуда, эйфории от жизни. Пусть во всех ваших делах вам сопутствует Госпожа Удача, пусть у вас все получается с легкостью и радостью. Чтобы ваша жизнь была наполнена гармонией, и чтобы вы всегда достигали своих целей. Побольше позитива, поменьше негатива. И будьте счастливы!

Источник: prazdnik-portal.ru

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