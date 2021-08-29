Самолет вернулся в аэропорт после взлета в Новосибирск из-за неисправности
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Самолет вернулся в аэропорт после взлета в Новосибирск из-за неисправности

1:08:568/29/2021Фото: Flickr
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Названа причина отказа от полета экипажем воздушного судна. Транспортная прокуратура начала проверку.

Самолет, летевший в Новосибирск вернулся обратно в Сургут по техническим причинам

В Сургуте самолет, который вылетел из аэропорта, вернулся обратно из-за срабатывания датчика неисправности на борту.

Самолет авиакомпании UTair  выполнял рейс Сургут–Новосибирск, в 04:42 по местном у времени сработал датчик неисправности электросистемы, командир экипажа принял решение возвращаться в аэропорт Сургута.

- Капитаном воздушного судна принято решение произвести возврат в аэропорт вылета. Посадка произведена в штатном режиме, — говорится в сообщении прокуратуры, которая начала проверку инцидента.

На борту воздушного судна АТР-72 находились 70 пассажиров, среди которых 4- несовершеннолетние. Часть вернувшихся была размещена в здании аэропорта, часть отправилась по домам.

- Воздушное судно вылетело к месту назначения в 12:47 местного времени (10:47 мск). Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, — рассказали в ведомстве.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сняли с рейса авиадебоширку, которая ругалась матом. До Сочи она своими самолетом не долетела.

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