Самолет вернулся в аэропорт после взлета в Новосибирск из-за неисправности

В Сургуте самолет, который вылетел из аэропорта, вернулся обратно из-за срабатывания датчика неисправности на борту.
Самолет авиакомпании UTair выполнял рейс Сургут–Новосибирск, в 04:42 по местном у времени сработал датчик неисправности электросистемы, командир экипажа принял решение возвращаться в аэропорт Сургута.
- Капитаном воздушного судна принято решение произвести возврат в аэропорт вылета. Посадка произведена в штатном режиме, — говорится в сообщении прокуратуры, которая начала проверку инцидента.
На борту воздушного судна АТР-72 находились 70 пассажиров, среди которых 4- несовершеннолетние. Часть вернувшихся была размещена в здании аэропорта, часть отправилась по домам.
- Воздушное судно вылетело к месту назначения в 12:47 местного времени (10:47 мск). Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, — рассказали в ведомстве.
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