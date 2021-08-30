Поликлиника №1 ЦГБ Бердска принимает пациентов в штатном режиме с 30 августа 2021 после возгорания
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Поликлиника №1 ЦГБ Бердска принимает пациентов в штатном режиме с 30 августа 2021 после возгорания

11:38:558/30/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сейчас прокуратура проверяет исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в учреждении здравоохранения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Поликлиника работает в штатном режиме

Поликлиника №1 ЦГБ Бердска начала работу в штатном режиме. Это "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили в самой больнице 30 августа. Напомним, утром 27 августа в поликлинике №1 Бердской ЦГБ (ул. Островского, 53) произошло возгорание.

Предварительно установлено, что возгорание произошло в электрощитовой, расположенной в подвальном помещении поликлинического отделения, на площади 1 кв. м. Всего из здания больницы эвакуировано 252 человека, из них 82 пациента, 80 посетителей, 90 – персонал поликлиники. Пострадавших нет, рассказали в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия выезжал и. о. прокурора Бердска «для координации действий правоохранительных органов». Сейчас прокуратура проверяет исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в учреждении здравоохранения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что после серьезного задымления поликлинику закрыли. До 30 августа пациенты из красной зоны, медики вакцинации и врачи из зеленой зоны были перенаправлены на Пушкина, 172.

Также в ЦГБ уточняли, что огня не было. Сильно задымление произошло из-за тления изоляции электрокабеля.

- Причиной послужило тление изоляции электрокабеля, находящегося возле трансформаторного щита в подвале здания. Это произошло из-за сильного скачка напряжение, что в Бердске, как всем известно, не редкость. Из-за сильного задымления были эвакуированы все пациенты и медицинский персонал, - прокомментировал Ефимович, акцентировав внимание на том, что тлеющая резина всегда дает сильный дым.

Он затруднился назвать сумму причиненного горбольнице ущерба. Но отметил, что ущерб незначительный: предстоит произвести локальный ремонт на месте замыкания. Этим занимаются специалисты РЭС.

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