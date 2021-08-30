"Эти уроды ржали над ней": Шокирующее подробности жесткого насилия и убийства 15-летней школьницы из Башкирии рассказала подруга

Стали известны подробности убийства 15-летней школьницы в Башкирии. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» накануне, тело школьницы нашли в овраге близ села Питяково с признаками насильственной смерти. По подозрению в зверском убийстве и изнасиловании задержали двух мужчин: 21 и 24 лет, которые ранее были судимы.
Новость о трагической гибели девушки облетела всю Башкирию. Местные жители села Питяково недоумевают до сих пор, как Анастасия (имя изменено — прим. редакции) могла попасть в компанию к взрослым парням с криминальным прошлым и отсидкой за плечами.
По версии следствия, в тот день Анастасия пошла на день рождения к своей родственнице, где всем было меньше 18-ти, но в какой-то момент в компании оказались и два взрослых мужчины. Убийство произошло под конец вечера, когда все разошлись. Один из парней предложил продолжить вечер у него дома. Именно там девушку изнасиловали, потом задушили голыми руками. А тело выкинули в пододеяльнике в овраг. 30 августа близкая подруга убитой школьницы рассказала, что произошло в тот роковой вечер.
— Она пошла на день рождения к человеку, которому доверяет, просто к постороннему она бы не отправилась. Это была ее родственница, не просто подруга, девочка, которая старше ее, — уточнила подруга убитой.
Об убитой школьнице все говорят, что она была домашней и тихой девушкой. Как она оказалась в компании двух уголовников — загадка. В социальных сетях активно обсуждают трагическую новость: одни считают, что школьница сама знала, на что идёт. Другие соболезнуют и горюют вместе с родными. Такая трагическая гибель — злой рок.
— Да мало ли что это могло быть!.. Просто она ошиблась в людях, которые показывали себя не теми, кем являются на самом деле. Она была еще, по сути, наивным ребенком в 15 лет. И я точно знаю, что она была невинна. И мне даже страшно представить, как она могла просить этих скотов пожалеть её, говорила, что она девственница, а эти уроды ржали над ней… Просто в голове не укладывается!.. — горюет об утрате подруга убитой девочки.
Девушку похоронили 29 августа на кладбище в деревне Баженов — родине погибшей. По факту убийства возбуждено уголовное дело, задержанные сознались в содеянном.