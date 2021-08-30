"Эти уроды ржали над ней": Шокирующее подробности жесткого насилия и убийства 15-летней школьницы из Башкирии рассказала подруга
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Эти уроды ржали над ней": Шокирующее подробности жесткого насилия и убийства 15-летней школьницы из Башкирии рассказала подруга

1:50:258/30/2021,Дарья КостинаФото: СК РФ
0

« Она пошла на день рождения к человеку, которому доверяет, просто к постороннему она бы не отправилась. Это была ее родственница, не просто подруга", - вспоминает подруга умершей.

Девочку нашли в овраге

Стали известны подробности убийства 15-летней школьницы в Башкирии. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» накануне, тело школьницы нашли в овраге близ села Питяково с признаками насильственной смерти. По подозрению в зверском убийстве и изнасиловании задержали двух мужчин: 21 и 24 лет, которые ранее были судимы.

Новость о трагической гибели девушки облетела всю Башкирию. Местные жители села Питяково недоумевают до сих пор, как Анастасия (имя изменено — прим. редакции) могла попасть в компанию к взрослым парням с криминальным прошлым и отсидкой за плечами.

По версии следствия, в тот день Анастасия пошла на день рождения к своей родственнице, где всем было меньше 18-ти, но в какой-то момент в компании оказались и два взрослых мужчины. Убийство произошло под конец вечера, когда все разошлись. Один из парней предложил продолжить вечер у него дома. Именно там девушку изнасиловали, потом задушили голыми руками. А тело выкинули в пододеяльнике в овраг. 30 августа близкая подруга убитой школьницы рассказала,  что произошло в тот роковой вечер.

— Она пошла на день рождения к человеку, которому доверяет, просто к постороннему она бы не отправилась. Это была ее родственница, не просто подруга, девочка, которая старше ее, — уточнила подруга убитой.

Об убитой школьнице все говорят, что она была домашней и тихой девушкой. Как она оказалась в компании двух уголовников — загадка. В социальных сетях активно обсуждают трагическую новость: одни считают, что школьница сама знала, на что идёт. Другие соболезнуют и горюют вместе с родными. Такая трагическая гибель — злой рок.

— Да мало ли что это могло быть!.. Просто она ошиблась в людях, которые показывали себя не теми, кем являются на самом деле. Она была еще, по сути, наивным ребенком в 15 лет. И я точно знаю, что она была невинна. И мне даже страшно представить, как она могла просить этих скотов пожалеть её, говорила, что она девственница, а эти уроды ржали над ней… Просто в голове не укладывается!.. — горюет об утрате подруга убитой девочки.

Девушку похоронили 29 августа на кладбище в деревне Баженов — родине погибшей. По факту убийства возбуждено уголовное дело, задержанные сознались в содеянном.

В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Что сделали талибы с посольством России в Кабуле
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
В ГД сказали, кто в МВД прикрывал главу ГИБДД Ставрополья
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
зверское убийствонашли телошкольницу задушили
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что побудило школьницу пойти домой в гости к двум незнакомым мужчинам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Погода 1 сентября 2021 года: Будет ли дождь и заморозки?
1:50:31 8/30/2021
Погода 1 сентября 2021 года: Будет ли дождь и заморозки?
"Эти уроды ржали над ней": Шокирующее подробности жесткого насилия и убийства 15-летней школьницы из Башкирии рассказала подруга
1:50:25 8/30/2021
"Эти уроды ржали над ней": Шокирующее подробности жесткого насилия и убийства 15-летней школьницы из Башкирии рассказала подруга
Америка ведет настоящую охоту на россиян за рубежом, сообщили в МИД РФ
1:41:52 8/30/2021
Америка ведет настоящую охоту на россиян за рубежом, сообщили в МИД РФ
Можно ли работать в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» 31 августа 2021 года? Главные запреты светлого дня
1:20:46 8/30/2021
Можно ли работать в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» 31 августа 2021 года? Главные запреты светлого дня
31 августа – последний день лета: обряд с подковой на счастье и удачу в дом
1:20:02 8/30/2021
31 августа – последний день лета: обряд с подковой на счастье и удачу в дом
Скончался экс-президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге
1:01:02 8/30/2021
Скончался экс-президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге
Космонавты нашли трещины в российском модуле МКС
12:32:01 8/30/2021
Космонавты нашли трещины в российском модуле МКС
Лунный календарь маникюра и педикюра на сентябрь 2021 года: Благоприятные дни в первой половине месяца
12:20:54 8/30/2021
Лунный календарь маникюра и педикюра на сентябрь 2021 года: Благоприятные дни в первой половине месяца
Категорические запреты на праздник Божией Матери «Всецарица» 31 августа и от чего уберегает верующего
12:20:45 8/30/2021
Категорические запреты на праздник Божией Матери «Всецарица» 31 августа и от чего уберегает верующего
БердскБердск стал одним из лидеров среди должников за капремонт в Новосибирской области
12:11:29 8/30/2021
Бердск стал одним из лидеров среди должников за капремонт в Новосибирской области