В пропаже детей обвиняют тюменского француза: Добрый "дядя Поль" вызывает подозрение

История о пропаже в Тюмени Насти Муравьевой у всех на слуху. Предположительно, 8-летнюю девочку изнасиловал и убил улыбчивый сосед-мебельщик, у которого есть дети.
К слову сказать, 24 года в Тюмени и ее окрестностях бесследно пропадают дети. Первым исчез Коля Иванов, в 1998 году — Ира Касьянова, еще через год — Алена Имамова. В 2008 году исчезает Даша Некрасова, в 2009 — Настя Ложкина, в 2010 — Аня Анисимова. Последняя была Анастасия Муравьева.
С того дня, как исчезла школьница, под подозрения попадали все, в их числе и местный житель — Поль Женотье. Имя этого доброго «Дяди Поля» знакомо чуть ли не каждому ребёнку в Тюмени: седовласый мужчина легко идёт на контакт с детьми, рассказывая о своём производстве варенья. Одни называют Поля Женотье добрым дедушкой, который всем помогает и легко идёт на контакт, другие называют тюменского француза педофилом, жертвами которого стали десятки маленьких детей.
«Курьер. Среда. Бердск» удалось пообщаться с Анастасией Мироновой — журналисткой, которая считает, что француз настоящий педофил. В качестве доказательства девушка провела свое личное расследование, в ходе которого выяснила, что настоящее имя Поля де Женотье Иван Быченко. Он много лет совращает детей, был дважды судим.
— Я изложила полнейшую историю их появления и пребывания в Тюмени и объяснила, почему среди них может быть человек, причастный к исчезновению девочки и даже других детей, пропавших в Тюмени ранее, — сообщила Анастасия Миронова.
По данным журналистки, 1989 года эти люди знакомились на улице с девочками от 7 до 15 лет, привозили их к себе домой, склоняли к сожительству. Во главе этой компании был мужчина, называющий себя Поль Григье де Женотье или просто "Дядя Поль". Он утверждал, что по происхождению является французом.
А что же говорят сами тюменцы про своего иностранного жителя? Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» пообщались с одноклассницей сына Поля, которая рассказала, что замечала странности этой семьи ещё тогда, когда сын тюменского француза учился в школе.
— Сын нормальный был, учился хорошо, я к нему в гости не ходила. Детей возил на природу, по мне у него были какие то наклонности. Не буду обманывать, уже столько лет прошло. Уже ничего и толком не помню. Просто я в шоке была, когда увидела у Малахова про него, — рассказывает Ксения.
Девушка также рассказала и про двух друзей Поля Женотье,
— Люди же меняются, может какой то бзик зашёл у человека и все — гормоны . ( друзья его два рыжих парня. Мне они не когда не нравились, — делится девушка.
К сожалению, пообщаться с Полем Женотье «Курьер. Среда. Бердск» не удалось, мужчина избегает публичности в последнее время. Но в статье журналистки Анастасии Мироновой фигурируют и другие имена: Сергей и Александр Токмаковы и Владимир Незнамов, с последним журналисты «Курьер.Среда. Бердск» в беседе 30 августа попытались выяснить, почему столько лет он и его друзья подвергаются гонению.
— Я знал его как общительного человека, неравнодушного и в чем-то экстравагантного, но за время нашего с ним общения никаких фактов, никаких мерзостей, о которых писала Миронова не было. Она профессиональный журналист, очень умело подаёт информацию, при этом ловко подтасовывает факты. С её стороны это некая месть. Делает она это глупо и гадко, пытаясь на трагедии маленькой девочки пропиарить свою книгу, и лишний раз поднять на слух имя того самого Поля. Я не берусь защищать его, поскольку давно не видел и не общаюсь с ним, но в его причастность к этим ужасным событиям верю слабо. А для понимания, кто такая на самом деле Анастасия Миронова, попробуйте почитать её статьи на «Яндекс Дзен», особенно комментарии читателей. Несмотря на весь её эпатаж, за ней укрепилась репутация предвзятого, склочного и недалекого писаки, изо всех сил, пытавшегося привлечь к себе внимание, — предложил друг Поля Жинотье.
Мужчина также поделился в беседе «Курьер. Среда. Бердск» 30 августа, что Поль Женотье даже жил у него со своим сыном какое-то время. Сейчас мужчины не общаются, но Владимир Незнамов сомневается в причастности своего давнего друга к пропаже детей.
— В свое время я был знаком с этим человеком, он даже жил у меня некоторое время. Что касается сей ситуации с пропавшей девочкой, то сказать ничего о Поле не могу, так как не общаюсь с ним более 15 лет. Единственное, что могу сказать определённо, львиная доля той информации, что была о нем выплеснута в сеть - не более, чем сведение счетов, — говорит мужчина.
Между тем, один из братьев Токмачевых на журналиста Анастасию Миронову написал заявление в полицию.
Отметим, что в регион расследовать серию исчезновения детей прибыл московский следователь Евгений Карчевский, который смог поймать «ангарского маньяка». Кстати, публикации журналистки тоже проверяют следователи. Возможно, некоторые известные ей детали прольют свет на загадочные пропажи.