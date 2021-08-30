Ежедневное поднятие флага станет обязательным в российских школах с 1 сентября 2021
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Ежедневное поднятие флага станет обязательным в российских школах с 1 сентября 2021

9:24:278/30/2021Фото: Хорошая традиция?
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По словам министра просвещения, традиция не должна стать формальной. Ранее идею поддержал президент.

Учебный год в школах начнется с подъема флага

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что во всех российских школах будет введена традиция ежедневно поднимать государственный флаг страны.

По словам главы ведомства, данная традиция не должна стать формальной, так же он отметил, что во многих регионах практика подъема флага РФ уже существует.

По словам Кравцова, у учеников должно быть стремление участвовать в данной церемонии.

Во время совещания у премьер-министра Сергей Кравцов доложил о готовности к новому учебному году, он рассказал, что в планах вести учебу в очном формате. Также он отметил, что в этом году в школы за знаниями отправятся 17 миллионов учеников, пишут РИА Новости.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее президент Владимир Путин на встрече с родителями, учителями и выпускниками поддержал идею ежедневного поднятия российского триколора в школах. Но опросил, чтобы эта традиция не была формальностью. По его словам, данная практика существует во многих странах.

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