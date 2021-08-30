Змея укусила 5-летнюю девочку в лицо в контактном зоопарке
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Змея укусила 5-летнюю девочку в лицо в контактном зоопарке

9:10:498/30/2021
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После скандала "Парк бабочек" решили закрыть. СК начал проверку на наличие уголовного состава.

В «Парке бабочек» змея вцепилась в лицо пятилетней девочке. Теперь туда придут следователи

Контактный зоопарк "Парк бабочек" в Екатеринбурге проверят следователи после скандала. Королевская змея укусила пятилетнюю девочку - вцепилась ей в щеку.

— В рамках проверки, проводимой на предмет возможного наличия признаков статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (238 УК РФ), сотрудниками Следственного комитета выясняются все без исключения обстоятельства инцидента, — сообщили в свердловском Следственном комитете.

Змея напала на девочку во время фотосессии. Сотрудники зоопарка объяснили, что ЧП могло случиться из-за того, что девочка перед съемкой играла с цыплятами — запах способен спровоцировать рептилию.

Позже стало известно, что контактный зоопарк решили закрыть. Пока животным будут искать новых хозяев. Как только все обитатели зоопарка будут пристроены, "Парк бабочек" закроется. Отдавать их будут на безвозмездной основе, а главный критерий — любовь к животным, передает Е1.

Инцидент с девочкой, которую укусила змея, взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 28 августа в новосибирском зоопарке в туалете нашли труп женщины.

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