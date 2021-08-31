Покупку дорогой школьной формы нарушением закона назвал глава минобра Новосибирской области

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук ответил родителям по поводу требований школ о покупке дорогостоящей формы. Во время эфира в Instagram чиновник заявил о нарушении закона руководителями школ, которые требуют от родителей покупки формы определенного производителя.
по его словам, от родителей школьников не могут требовать каких-либо покупок - это является нарушением закона об образовании. Единственное требование ко всем ученикам - деловой стиль одежды.
«Если вас заставляют покупать в конкретной фирме, есть договор, можете обращаться в правоохранительные органы, министерство образования. Мы разбираемся. Вы можете отказаться, это незаконное право — требовать купить», - сообщил Федорчук.
Напомним, что с подобным требованием столкнулись родители, чьи дети учатся в лицее №6 и его филиале в Южном микрорайоне. Мама двоих школьников рассказала "Курьер. Среда. Бердск", что заплатила 10 000 рублей за то, что в магазинах стоит в три раза дешевле. Но даже выдачу формы превратили в унижение без соблюдения антиковидных требований.
- Мы заплатили бешеные деньги, нам обещали, что раздадут форму с примеркой, что перешьют, если не подойдет. В итоге это превратилось в давку. На одной площадке собрали родителей с детьми из двух больших лицеев. Оповестили, что выдавать форму будут с 11.00 до 14.00 во вторник — заметьте, в рабочий день. И было сказано, что в другое время за формой придется ехать в Новосибирск, - поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна, мама двух лицеистов.
Сыну она купила брюки, жилет и галстук, дочери — парадный сарафан, платье-поло и галстук. Как подчеркнула Татьяна, эту сумму она платила в мае с 20-процентной скидкой, когда ездила с детьми на замеры.
- Нам сказали, что вся школа заказывает форму в фирме SAMM. Какого качества форма сейчас, пока сказать не могу. А в прошлом году не было ничего особенного — закаталась очень быстро. Жилетка в прошлом году стоила 1700 рублей, а в магазине другой фирмы можно было купить за 500-600 рублей, - вспоминает Татьяна. - За такие деньги школе и фирме можно было все-таки организовать раздачу формы как-то цивилизованно — по классам, например.
При этом родители одноклассников ее детей жалуются, что ни о каком индивидуальном пошиве речь не идет - «все тупо сшито по стандарту», надо подгонять, нет запаса, на то, что дети быстро растут.
- Когда звучали возражения, учителя говорили: «Вы, конечно, можете быть против, но вы же понимаете, что это коллектив». Я воспринимают этот так: моему ребенку здесь учиться и я соглашаюсь с выдвинутыми условиями. У меня есть возможность приобрести эту форму. А есть семьи с тремя и четырьмя детьми, есть те, кому реально это дорого. Ведь нужно еще покупать рубашки, блузы, колготки, сменную обувь, - оценила Татьяна.
Между тем в самой фирме SAMM сообщали «Курьер. Среда. Бердск», что инициатива идет от школ, которые самостоятельно выбирают фирму для пошива форменной одежды.