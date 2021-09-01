Паралимпиец с Алтая взял серебро в Токио, проплыв 100 метров брасом
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Паралимпиец с Алтая взял серебро в Токио, проплыв 100 метров брасом

6:41:229/1/2021Фото: Mash Siberia
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Для алтайского спортсмена Егора Ефросинина это первая награда на Паралимпийских играх-2020.

Егор Ефросинин стал призером паралимпийских игр

За пять дней до окончания Паралимпиады российский спортсмен из Бийска Егор Ефросинин сумел добыть серебряную награду на дистанции 100 метров, проплыв ее брассом. Для алтайского спортсмена это первая награда на Паралимпийских играх.

Соревновались между собой пловцы из категории SB7. Результат российского спортсмена - 1.16,43 минуты, он стал вторым, обогнав бронзового медалиста Блэйка Кокрэна из Австралии.

Первое место и золотую медаль сумел завоевать паралимпиец из Колумбии Карлос Даниэль Серрано Сарате с результатом — 1.12,01 минуты.

В общем медальном зачете российская паралимпийская сборная находится на третьем месте с 28 золотыми, 18 серебряными и 35 бронзовыми наградами, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Паралимпиада-2020 в Токио завершится 5 сентября.

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