Статус "губернаторский" присвоили медицинскому классу школы №2 Бердска

Начало учебного года для учеников профильного медицинского класса школы №2 «Спектр» Бердска стало знаменательным событием - ему присвоен статус губернаторского.
В регионе таких специализированных медклассов 7, особое внимание при работе с данной категорией учащихся уделяется профильным предметам.
В 2020 году в Бердске на базе школы №2 «Спектр» был создан первый специализированный медицинский класс. Инициаторами формирования учебного подразделения стали мэр Бердска Евгений Шестернин, главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская и директор второй школы Евгения Перфилова.
В регионе обозначилась проблема острой нехватки врачей, поэтому данная инициатива была принята педагогами и учениками. Начиная с 2012 года 57 выпускников «Спектра» поступили именно в медицинские вузы, а это уже показатель направленности обучения.
- Преподаватели Новосибирского мединститута отмечают высокое качество образовательной подготовки у бердчан. 8 выпускников первого потока специализированного класса поступили в профильные высшие учебные заведения, из второго уже 11. Сейчас, в третьем за историю бердского образования, медицинском, теперь губернаторском классе учится 20 человек, - сообщили в среду "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-службе ЦГБ.
После традиционной общешкольной линейки первый урок у десятиклассников - будущих медиков - начался необычно. Мэр Евгений Шестернин и главврач Алла Дробинская, с ностальгией вспомнив свои школьные годы, сели за парты среди ребят, продолжилось все в формате дружеской беседы юных бердчан с чиновниками.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в этом году 7 выпускников медкласса поступили в Новосибирский медуниверситет по целевому набору. А это значит, что по окончании вуза они вернутся в Бердск работать врачами.