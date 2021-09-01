Статус "губернаторский" присвоили медицинскому классу школы №2 Бердска
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Статус "губернаторский" присвоили медицинскому классу школы №2 Бердска

7:27:429/1/2021Фото: Пресс-служба БЦГБ
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В бедской школе ученики углубленно изучают предметы, которые им понадобятся при поступлении в медицинский вуз.

Медицинский класс в СОШ № 2 Бердска

Начало учебного года для учеников профильного медицинского класса школы №2 «Спектр» Бердска стало знаменательным событием - ему присвоен статус губернаторского.

В регионе таких специализированных медклассов 7, особое внимание при работе с данной категорией учащихся уделяется профильным предметам.

В 2020 году в Бердске на базе школы №2 «Спектр» был создан первый специализированный медицинский класс. Инициаторами формирования учебного подразделения стали мэр Бердска Евгений Шестернин, главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская и директор второй школы Евгения Перфилова.

В регионе обозначилась проблема острой нехватки врачей, поэтому данная инициатива была принята педагогами и учениками. Начиная с 2012 года 57 выпускников «Спектра» поступили именно в медицинские вузы, а это уже показатель направленности обучения.

- Преподаватели Новосибирского мединститута отмечают высокое качество образовательной подготовки у бердчан. 8 выпускников первого потока специализированного класса поступили в профильные высшие учебные заведения, из второго уже 11. Сейчас, в третьем за историю бердского образования, медицинском, теперь губернаторском классе учится 20 человек, - сообщили в среду "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-службе ЦГБ.

После традиционной общешкольной линейки первый урок у десятиклассников - будущих медиков - начался необычно. Мэр Евгений Шестернин и главврач Алла Дробинская, с ностальгией вспомнив свои школьные годы, сели за парты среди ребят, продолжилось все в формате дружеской беседы юных бердчан с чиновниками.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в этом году 7 выпускников медкласса поступили в Новосибирский медуниверситет по целевому набору. А это значит, что по окончании вуза они вернутся в Бердск работать врачами.

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