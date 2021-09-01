Школьник поправил ошибку Путина по истории
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Школьник поправил ошибку Путина по истории

7:06:509/1/2021
0

Говоря о войнах глава государства перепутал Семилетнюю войну с Северной. И на это ему указал мальчик из Воркуты.

Президент поговорил с детьми об эпохе Петра I

Президент России Владимир Путин провел открытый урок истории в детском центре «Океан» во Владивостоке 1 сентября. Говоря о войнах глава государства перепутал Семилетнюю войну с Северной. И тут же ему на ошибку указал школьник.

«Чего Петр I учинил в Семилетнюю войну? Чего он со шведами-то воевал? И вообще, битва под Полтавой, вот вы представляете, где Швеция и где Полтава? А решающая битва между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой», — рассказал российский лидер.

После этих слов Никанор Толстых из Воркуты поправил президента, напомнив, что речь идет о Северной войне, которая длилась с 1700 по 1721 год.

«Не сочтите за… В общем это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — указал ученик.

Путин в ответ поблагодарил «за поправочку».

Семилетняя война произошла уже после смерти первого российского императора. Крупнейший военный конфликт XVII века продолжался с 1756 по 1763 годы, в боевых действиях приняли все крупнейшие европейские державы того времени.

Кроме того, Путин рассказал школьникам, как фашисты в годы Великой Отечественной войны планировали истребить русский народ. "В этой связи нельзя позволять каким-нибудь болтунам заявлять, что не следовало бороться за Ленинград", - подчеркнул президент.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ходе открытого урока Владимир Путин рассказал ученикам школы "Океана", кем хотел стать в детстве.

«Могу только молиться»: последние вести о состоянии жены Шаляпина
Трагедия в Турции: туристка из России погибла на глазах у всех
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Сколько на самом деле получает учитель в Москве: вся правда
Крушение самолета в Подмосковье: почему погибли все на борту
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
В России девушку засосало насосом в бассейне отеля
Шаляпин женился: с женой стряслась беда
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
С чего начинается деменция: безошибочные сигналы
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
Трагедия в Москве: братья убили жениха прямо на свадьбе
День независимости: реакция Молдовы на опоздание Зеленского
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Паралимпиец с Алтая взял серебро в Токио, проплыв 100 метров брасом
6:41:22 9/1/2021
Паралимпиец с Алтая взял серебро в Токио, проплыв 100 метров брасом
Можно ли работать, убираться в доме и копаться в огороде в день Пророка Самуила?
6:20:21 9/1/2021
Можно ли работать, убираться в доме и копаться в огороде в день Пророка Самуила?
Впавший в кому основатель рок-группы «Смысловые галлюцинации» пришел в сознание
6:19:10 9/1/2021
Впавший в кому основатель рок-группы «Смысловые галлюцинации» пришел в сознание
Доблестные открытки и поздравления для сотрудников российской гвардии в праздник 2 сентября
6:15:16 9/1/2021
Доблестные открытки и поздравления для сотрудников российской гвардии в праздник 2 сентября
Путин с детства мечтал стать разведчиком. И стал
5:56:22 9/1/2021
Путин с детства мечтал стать разведчиком. И стал
Мэр Собянин: Пересадки на наземном транспорте в Москве стали бесплатными с 1 сентября
5:53:03 9/1/2021
Мэр Собянин: Пересадки на наземном транспорте в Москве стали бесплатными с 1 сентября
Пенсионеры России, проверяйте счета и 10 000 рублей от Путина 2 сентября 2021
5:44:55 9/1/2021
Пенсионеры России, проверяйте счета и 10 000 рублей от Путина 2 сентября 2021
БердскТребуются сотрудники на постоянную и временную работу на производство, Бердск
5:44:26 9/1/2021
Требуются сотрудники на постоянную и временную работу на производство, Бердск
Ребенок погиб при пожаре в садовом товариществе
5:37:45 9/1/2021
Ребенок погиб при пожаре в садовом товариществе
БердскГрабитель ударил по голове и украл рюкзак в электричке у пассажира из Бердска
5:29:46 9/1/2021
Грабитель ударил по голове и украл рюкзак в электричке у пассажира из Бердска