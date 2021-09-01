Школьник поправил ошибку Путина по истории

Президент России Владимир Путин провел открытый урок истории в детском центре «Океан» во Владивостоке 1 сентября. Говоря о войнах глава государства перепутал Семилетнюю войну с Северной. И тут же ему на ошибку указал школьник.
«Чего Петр I учинил в Семилетнюю войну? Чего он со шведами-то воевал? И вообще, битва под Полтавой, вот вы представляете, где Швеция и где Полтава? А решающая битва между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой», — рассказал российский лидер.
После этих слов Никанор Толстых из Воркуты поправил президента, напомнив, что речь идет о Северной войне, которая длилась с 1700 по 1721 год.
«Не сочтите за… В общем это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — указал ученик.
Путин в ответ поблагодарил «за поправочку».
Семилетняя война произошла уже после смерти первого российского императора. Крупнейший военный конфликт XVII века продолжался с 1756 по 1763 годы, в боевых действиях приняли все крупнейшие европейские державы того времени.
Кроме того, Путин рассказал школьникам, как фашисты в годы Великой Отечественной войны планировали истребить русский народ. "В этой связи нельзя позволять каким-нибудь болтунам заявлять, что не следовало бороться за Ленинград", - подчеркнул президент.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ходе открытого урока Владимир Путин рассказал ученикам школы "Океана", кем хотел стать в детстве.