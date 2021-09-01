8-летняя москвичка получила студенческий билет МГУ

В Москве 8-летняя Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ и поступившая в МГУ, уже получила студенческий билет. Как оказалось, на очные занятия ребенок будет ходить вместе с родителями. А ее студенческая жизнь начнется уже 2 сентября. Об этом сообщает отец Алисы изданию Life.
Как отмечает Евгений Тепляков, глава семейства вундеркиндов, девочка чрезвычайно довольна результатами и уже не дождется начала учебы. По словам представителей самого университета, Алиса получит психологическое сопровождение для того, чтобы помочь ей приспособиться ко взрослой жизни.
Напомним, что почти треть россиян не любила День знаний в свои школьные годы.