8-летняя москвичка получила студенческий билет МГУ
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8-летняя москвичка получила студенческий билет МГУ

11:09:209/1/2021Фото: Pixabay
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Девочка приступит к занятиям уже со 2 сентября.

Девочка начнет учиться в университете уже со 2 сентября

В Москве 8-летняя Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ и поступившая в МГУ, уже получила студенческий билет. Как оказалось, на очные занятия ребенок будет ходить вместе с родителями. А ее студенческая жизнь начнется уже 2 сентября. Об этом сообщает отец Алисы изданию Life.

Как отмечает Евгений Тепляков, глава семейства вундеркиндов, девочка чрезвычайно довольна результатами и уже не дождется начала учебы. По словам представителей самого университета, Алиса получит психологическое сопровождение для того, чтобы помочь ей приспособиться ко взрослой жизни.

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