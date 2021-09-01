Россиянин получил три года за кражу 13 млн рублей из банкомата

В 2016 году 2 ноября в Тюмени житель Санкт-Петербурга взломал банкомат на улице Республики, после чего совершил кражу денежных средств в размере 12,9 миллиона рублей. Об этом сообщается в пресс-службе региональной прокуратуры.
Мужчина специально прибыл в Сибирь, чтобы заработать на краже. Однако прибыльное дело спустя 5 лет обернулось для него 3 годами лишения свободы в колонии общего режима — именно такой приговор назначил суд в Тюмени для петербургского преступника.
Отмечается, что задержали мужчину в апреле 2021 года.
Напомним, что в московском Измайлово в одной из квартир обнаружили мумию пожилой женщины, которая погибла еще 5 лет назад. Вспомнили о погибшей лишь по причине образовавшегося потопа.