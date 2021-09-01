Россиянин получил три года за кражу 13 млн рублей из банкомата
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Россиянин получил три года за кражу 13 млн рублей из банкомата

11:38:449/1/2021Фото: Pixabay
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Преступление было совершено еще в 2016 году, однако задержали злоумышленника только в этом году.

Преступление было совершено в 2016 году

В 2016 году 2 ноября в Тюмени житель Санкт-Петербурга взломал банкомат на улице Республики, после чего совершил кражу денежных средств в размере 12,9 миллиона рублей. Об этом сообщается в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина специально прибыл в Сибирь, чтобы заработать на краже. Однако прибыльное дело спустя 5 лет обернулось для него 3 годами лишения свободы в колонии общего режима — именно такой приговор назначил суд в Тюмени для петербургского преступника.

Отмечается, что задержали мужчину в апреле 2021 года.

Напомним, что в московском Измайлово в одной из квартир обнаружили мумию пожилой женщины, которая погибла еще 5 лет назад. Вспомнили о погибшей лишь по причине образовавшегося потопа.

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