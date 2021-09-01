В России выросли цены на мясо и молоко

В России выросла стоимость мяса и молоко. За прошедшую неделю стоимость свинины поднялась на 0,49%, говяжьего мяса — на 0,25%, баранины и курицы — на 0,15% и 0,13%, соответственно. На первый взгляд, цены изменились незначительно, однако на фоне повышения стоимости на мясные продукты с начала 2021 года становится понятно, что тенденция серьезная, так как с января стоимость на мясные продукты в среднем выросла примерно на 10%. Об этом сообщает «Российская газета».
Молочные продукты также поднялись в стоимости за прошлую неделю: сливочное масло на 0,4%, молоко и творог — на 0,3%, а сметана и сыры — на 0,1%.
Кроме того, подорожание коснулось и хлебобулочных изделий, поскольку выросла цены на муку 1 и 2 сортов на 0,3%. Также негативные изменения коснулись сахара и подсолнечного масла, чья цена выросла на 0,1%.
Однако подешевели часть овощей и яйца. В среднем цена борщевого набора упала на 2,51%. Наиболее сильно подешевела морковь — 5,4%. Менее заметно упала цена на репчатый лук — 0,9%, чья стоимость фактически выросла с начала года на 26,36%. Яйца, в свою очередь, подешевели на 0,5%.
Напомним, что с 15 октября на всех станциях московского метро появится возможность оплаты проезда с помощью распознавания лица.