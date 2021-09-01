В России выросли цены на мясо и молоко
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В России выросли цены на мясо и молоко

11:55:159/1/2021Фото: Pixabay
0

Также незначительное подорожание коснулось подсолнечного масла, сахара и хлеба. Однако подешевели часть овощей и яйца.

В стране дорожают мясо и молоко

В России выросла стоимость мяса и молоко. За прошедшую неделю стоимость свинины поднялась на 0,49%, говяжьего мяса — на 0,25%, баранины и курицы — на 0,15% и 0,13%, соответственно. На первый взгляд, цены изменились незначительно, однако на фоне повышения стоимости на мясные продукты с начала 2021 года становится понятно, что тенденция серьезная, так как с января стоимость на мясные продукты в среднем выросла примерно на 10%. Об этом сообщает «‎Российская газета».

Молочные продукты также поднялись в стоимости за прошлую неделю: сливочное масло на 0,4%, молоко и творог — на 0,3%, а сметана и сыры — на 0,1%.

Кроме того, подорожание коснулось и хлебобулочных изделий, поскольку выросла цены на муку 1 и 2 сортов на 0,3%. Также негативные изменения коснулись сахара и подсолнечного масла, чья цена выросла на 0,1%.

Однако подешевели часть овощей и яйца. В среднем цена борщевого набора упала на 2,51%. Наиболее сильно подешевела морковь — 5,4%. Менее заметно упала цена на репчатый лук — 0,9%, чья стоимость фактически выросла с начала года на 26,36%. Яйца, в свою очередь, подешевели на 0,5%.

Напомним, что с 15 октября на всех станциях московского метро появится возможность оплаты проезда с помощью распознавания лица.

Никита Джигурда показал откровенное фото Марины Анисиной
Расстроенная пьяная невеста укусила полицейского в разгар свадьбы
Супруги из Москвы бесследно исчезли под Иркутском: что произошло
На Украине объяснили отказ обвинения по «Иловайской трагедии»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
ценымолокомясо
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы заметили повышение цен?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Россиянин получил три года за кражу 13 млн рублей из банкомата
11:38:44 9/1/2021
Россиянин получил три года за кражу 13 млн рублей из банкомата
Словно робот: эксперт усомнился в искренности Джо Байдена во время выступления
11:25:16 9/1/2021
Словно робот: эксперт усомнился в искренности Джо Байдена во время выступления
8-летняя москвичка получила студенческий билет МГУ
11:09:20 9/1/2021
8-летняя москвичка получила студенческий билет МГУ
ВОЗ начала активно изучать новый штамм COVID-19 «Мю»
10:59:52 9/1/2021
ВОЗ начала активно изучать новый штамм COVID-19 «Мю»
Санитар и пациент психбольницы избили до комы подростка
10:56:34 9/1/2021
Санитар и пациент психбольницы избили до комы подростка
Почти треть россиян не любила День знаний в свои школьные годы
10:44:55 9/1/2021
Почти треть россиян не любила День знаний в свои школьные годы
Соловьев жестко ответил Бузовой на обвинения в абьюзе
10:33:56 9/1/2021
Соловьев жестко ответил Бузовой на обвинения в абьюзе
Платить лицом: в московском метро появится система распознавания лиц
10:32:07 9/1/2021
Платить лицом: в московском метро появится система распознавания лиц
Эти 5 растений нужно садить в сентябре
10:20:25 9/1/2021
Эти 5 растений нужно садить в сентябре
Собянин опроверг расхожее мнение "вся Россия кормит Москву"
10:19:02 9/1/2021
Собянин опроверг расхожее мнение "вся Россия кормит Москву"