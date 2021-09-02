12 пенсионеров скончались от коронавируса за сутки в Новосибирской области
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12 пенсионеров скончались от коронавируса за сутки в Новосибирской области

4:32:569/2/2021Фото: pixabay
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В регионе выявили 166 новых заболевших.

Число зараженных в НСО растет с каждым днем
Сюжет: Третья волна коронавируса
18 985 новых заболевших коронавирусом выявили в России за сутки на 2 сентября

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Сегодня, 2 сентября, Оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные по зараженным. Так, за последние сутки в регионе выявили 166 новых заболевших.

Скончались еще двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 70 лет, 72 года, 77 лет, 80 лет, 81 год и женщины в возрасте 65 лет, 69 лет, 70 лет, 74 года, 76 лет, 81 год, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 679 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 975 пациентов, в том числе 22 ребенка.

В отделениях реанимации находятся 168 человек. На ИВЛ – 12 пациентов.

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