12 пенсионеров скончались от коронавируса за сутки в Новосибирской области

Сегодня, 2 сентября, Оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные по зараженным. Так, за последние сутки в регионе выявили 166 новых заболевших.
Скончались еще двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 70 лет, 72 года, 77 лет, 80 лет, 81 год и женщины в возрасте 65 лет, 69 лет, 70 лет, 74 года, 76 лет, 81 год, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 679 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 975 пациентов, в том числе 22 ребенка.
В отделениях реанимации находятся 168 человек. На ИВЛ – 12 пациентов.