Учителя не входили в группу повышенного риска госпитализации или тяжелой формы коронавируса в течение 2020-2021 учебного года
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Учителя не входили в группу повышенного риска госпитализации или тяжелой формы коронавируса в течение 2020-2021 учебного года

3:00:309/3/2021Фото: pixabay.com
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Никакого сопутствующего увеличения относительного риска тяжелой формы COVID-19 среди учителей и членов их домохозяйств не наблюдалось ни в один из периодов, а риски госпитализации были в целом одинаковыми для разных секторов обучения.

Существующие исследования не указывают на то, что учителя подвергались повышенному риску госпитализации с COVID-19
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Ни учителя, ни члены их семей не подвергались повышенному риску госпитализации с COVID-19 или тяжелым COVID-19 в любое время в течение 2020/21 учебного года по сравнению со взрослыми людьми такого же трудоспособного возраста, в том числе в периоды, когда школы были полностью открыты, считает исследование, опубликованное BMJ сегодня.

Из этого исследования невозможно сказать, почему учителя не подвергаются более высокому риску, чем средний взрослый трудоспособный возраст. Возможно, школы не являются - по сравнению со «средними» профессиональными условиями - средой высокого риска. Также возможно, что учителя не подвержены более высокому риску, потому что они, как правило, более здоровы или более осторожны в отношении поведения, связанного с COVID-19, чем другие профессиональные группы, хотя в исследовании были предприняты попытки учесть такие различия, пишет medicalxpress.com.

В любом случае, как указывают авторы, большинство учителей в исследовании были молодыми женщинами с небольшими сопутствующими заболеваниями , поэтому они имели низкий абсолютный риск тяжелой формы COVID-19 и госпитализации с COVID-19. Они говорят: «Наши наблюдения, вероятно, будут интересны учителям, членам их домохозяйств, политикам и широким слоям населения».

Существующие исследования не указывают на то, что учителя подвергались повышенному риску госпитализации с COVID-19, хотя некоторые различия были обнаружены в зависимости от типа учителя и предшествовали широкому распространению альфа- и дельта-вариантов.

Поэтому исследователи из Шотландии решили сравнить риск COVID-19 среди учителей и членов их семей с медицинскими работниками и взрослыми трудоспособного возраста среди населения в целом, используя шотландские данные с марта 2020 года по июль 2021 года.

Большинство учителей были молодыми (средний возраст 42 года), 80% составляли женщины и 84% не имели существующих заболеваний (сопутствующих заболеваний).

В течение периода исследования общий риск госпитализации с COVID-19 оставался менее 1% для учителей, медицинских работников и взрослых трудоспособного возраста от общей популяции.

После корректировки таких факторов, как возраст, пол, этническая принадлежность и депривация, результаты показывают, что в начальный период закрытия школ (весна / лето 2020 г.) риск госпитализации с COVID-19 был примерно на 50% ниже у учителей и их учителей. членов домохозяйства, чем среди населения в целом.

Напротив, в тот же период риск был почти в 4 раза выше у пациентов, с которыми сталкивались медицинские работники, и почти в два раза выше у членов их семей.

В более поздний период закрытия школ (зима 2020/21 г.) учителя и члены их семей снова продемонстрировали примерно на 50% меньший риск госпитализации, чем население в целом.

В первый период полного открытия школы (осенний семестр 2020 г.) риск госпитализации учителей увеличился примерно в 2,4 раза, достигнув уровня, аналогичного таковому для населения в целом .

А в летнем семестре 2021 года, когда были открыты школы и шла вакцинация населения Шотландии, наблюдался меньший рост - примерно в 1,7 раза.

Никакого сопутствующего увеличения относительного риска тяжелой формы COVID-19 среди учителей и членов их домохозяйств не наблюдалось ни в один из периодов, а риски госпитализации были в целом одинаковыми для разных секторов обучения.

Это обсервационное исследование, поэтому невозможно установить причину, и исследователи указывают на некоторые ограничения, такие как невозможность связать небольшое количество учителей с медицинскими записями и отсутствие подробной информации о таких факторах, как размер класса и меры контроля. в отдельных школах.

Но это была большая и почти полная выборка учителей и членов их домохозяйств, которая позволяла проводить достоверные сравнения между различными профессиональными группами, предполагая, что результаты выдерживают тщательную проверку.

Исследователи признают, что быстрое внедрение вакцинации учителями могло способствовать их защите в период, когда дельта-вариант был обычным явлением, но говорят, что эти результаты «должны успокоить тех, кто занимается очным обучением».

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