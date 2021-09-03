"Я не знаю, где мой ребенок": Настя Харьковская рассказал о своем состоянии после нападения экс-мужа абьюзера на улице в Бердске

Настя Харьковская, 4-летнюю дочку которой украл её бывший муж с приятелями, рассказала о своем самочувствии и ходе дела.
Девушка поделилась, что написала заявление, в травмпункте зафиксировали травмы. 1 сентября она сделала судмедэкспертизу. Заключение должно быть выдано сегодня и отправлено в полицию.
- На следующей неделе будет что-то известно. В понедельник состоится суд о решении насчет места жительства ребенка. Во вторник поеду в следственный комитет. Сегодня должны были передать полиции экспертизу по побоям. Оттуда результаты должны отправить в СК. Я стараюсь не отвечать на звонки, а перенаправляю всё своему адвокату, она общается. У меня нет сил каждый раз говорить одно и то же, - сказала Настя "Курьер. Среда. Бердск" 3 сентября.
Настя рассказала, что нашлись очевидцы происшествия. Есть видео, которое снимала девушка из окна дома.
- Сейчас я не знаю, где мой ребенок. Самочувствие – у меня в голове туман, я в вакууме. Не понимаю, что происходит, и что дальше будет. Как мой ребенок там? Почему она вообще с ним? Надеюсь, что всё будет хорошо, - поделилась пострадавшая.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вечером 31 августа примерно в 20:45 мужчина и его вооружённые приятели украли 4-летнюю дочку Насти Милану. Это произошло во дворе дома на перекрестке улиц Рериха и Комсомольской, 24. Мужчины избили молодую мать, они держали её, когда увозили девочку. Всё происходило на глазах у детей.
В пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт, но отметили, что материалы дела направлены в СК.
СК Новосибирской области заинтересовался избиением многодетной матери. Сейчас проводится доследственная проверка. Следователем производится опрос потерпевшей с целью установления полной картины произошедшего, выясняются причины и условия, способствовавшие происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что 30-летняя многодетная мать Настя Харьковская долгое время терпела издевательства мужа. С 2016 года Сергей Харьковский, по словам Насти, неоднократно наносил ей побои, а когда девушка пыталась сбежать, то останавливал и запугивал ее. У гражданки виднелись многочисленные синяки. Шрам, который красуется до сих пор на лбу Насти, появился не без участия Сергея. Также Сергей, по словам супруги, совершал и ряд других противодеяний. Летом 2021 года девушке с детьми удалось сбежать, но четырехгодовалая дочь осталась с Сергеем в Академгородке. Спустя несколько дней активной борьбы, матери удалось добиться, чтобы дочь жила с ней.
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